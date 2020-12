Wie af en toe wat tijd besteedt op sociale media, is vast bekend met Grumpy Cat. De kattin is een vaak geziene figurant in memes en tovert steevast een lach op je gezicht met haar voortdurende boze blik. Helaas overleed Grumpy Cat of Tardar Sauce in mei 2019 en liet ze zo een leemte achter op het internet.

Plots moesten we het stellen zonder boosaardig kattengezicht. Uiteraard werden haar oude foto’s nog wel gebruikt, maar een echte vervanging was dat niet. Het internet was in de rouw.

Boosaardig

Voor wie al die tijd wachtte op een waardige vervanger is er nu eindelijk goed nieuws. Kitzia, de kat van de in Florida wonende Oekraïense fotografe Viktoriia Otdielnova, zou zomaar eens de ‘nieuwe Grumpy Cat’ kunnen zijn. Op Instagram heeft het beestje intussen zo’n 100.000 volgers en één blik op haar gezicht is voldoende om te weten waarom ze zoveel fans wist te verzamelen. Terwijl de originele Grumpy Cat er eerder wat verveeld en knorrig uitzag, heeft Kitzia een regelrecht boosaardig kantje. Wij zouden haar alvast niet in een donker steegje willen tegenkomen!

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Angry Kitzia (@grumpy_kitzia)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Angry Kitzia (@grumpy_kitzia)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Angry Kitzia (@grumpy_kitzia)

