Dokteres die vol tattoos staat, laat zich niet doen door vooroordelen: “Ik ben gewoon volop mezelf!” (foto’s)

Sarah Gray is haar naam. En de 33-jarige dame uit Australië gaat als dokteres en model door het leven.

Verder is Sarah ook behoorlijk fan van tattoos. Zo liet ze haar eerste tatoeage zetten toen ze 16 jaar oud was. Nu staat bijna haar hele lichaam vol. Ook komt ze op voor iedereen die tattoos heeft en gaat ze de strijd aan met de vele vooroordelen. “Tatoeages maken je geen slecht mens. Wie dat denkt, laat zich leiden door zijn of haar onbewuste vooroordeel. Het zegt niets over wie ik ben als persoon”, laat ze weten aan Daily Star.

“Ik ben gewoon volop mezelf!”

Ook patiënten vinden het vaak geen enkel probleem. Doorgaans is het juist een leuke manier om het gesprek op gang te krijgen wanneer ze iemand voor het eerst ontmoet. Op straat wordt ze weleens scheef bekeken. Maar gelukkig zijn ook haar collega’s zeer begripvol voor haar keuze. “Ze laten mijn werkethiek en medeleven voor zich spreken. Met iemand die een negatief oordeel vormt aan de hand van mijn uiterlijk, zou ik sowieso al niet kunnen samenwerken… Ik ben gewoon volop mezelf en niemand zou het gevoel moeten hebben dat ze moeten veranderen, gewoon om het te kunnen maken in het leven”, besluit ze. Groot gelijk!