De Frog Clog: de kikker maakt zijn comeback op de catwalk

De man achter de duivenclutch heeft het deze keer op een ander dier gemunt: de kikker. Tijdens de Milan Fashion Week stuurde ontwerper Jonathan Anderson dinsdag zijn modellen de catwalk op met ‘Frog Clogs’. In 1987 droegen Prins Harry en William ze nog als kind, in 2023 pronkt iederéén ermee aan zijn voeten.

Jonathan Anderson houdt de catwalk graag plezierig en dierlijk. In 2022 lanceerde hij nog de virale duivenclutch, een handtas in de vorm van een duif, en een jurk die leek op een goudvis in een plasticzak. Dit jaar kies JW Anderson, het label van de ontwerper, voor amfibiën.

De Frog Clog – denk aan Crocs met een bevreemdend kikkergezicht – werd ontwikkeld in samenwerking met Wellipets, het Britse regenlaarzenmerk dat eerder al een kruising maakte tussen schoenen en kikkers, krokodillen en kreeften. De schoenen zullen beschikbaar zijn in het geel, blauw en groen. Voor Anderson zijn ze een referentie naar het «huiselijke» en het gemoedelijke en wekken ze herinneringen op aan «onze kindertijd». Bovendien mikt Anderson op genderneutrale collecties en zijn kikkers vaak interseks.

Prins Harry zet de trend

Voor prins Harry en prins William zal de Frog Clog ongetwijfeld enkele herinneringen oproepen. Zij droegen al in 1987 de iconische kikkerlaarzen van Wellipets. De schattige foto’s van de broers in hun botjes stonden destijds in alle Britse kranten, maar duiken ook nu opnieuw op.

Twitter is alvast laaiend enthousiast over de terugkeer van het kikkerschoeisel. Toen iemand de foto’s van de kikkersloef deelde met de caption ‘What are those?’ waren de reacties opvallend genoeg: «mijn volgende aankoop». Het lijkt erop dat de Frog Clog een verrassend gat in de modemarkt gevuld heeft. Een bewijs daarvan is alvast dat de traditionele Wellipets-laarzen vandaag op eBay over de toonbank gaan aan woekerprijzen.





2023, het jaar van de kikker

De amfibie timmert al even aan zijn comeback. ‘Piri & tommy’, een popband die populair is op TikTok, baseerde hun hele merk op kikkers en noemde hun album ‘froge.mp3’.

Marc Jacob bracht onder zijn label ‘heaven’ een kikkerspeld, kikkerhandtas en kikkeroorringen uit. Op Vlaams niveau doet de amfibie meteen denken aan de veelbesproken kikkermuts die Gala Dragot droeg tijdens de Eurosong-preselecties.





