Planten maken gelukkig en we kunnen op dit moment elk beetje geluk gebruiken dat we kunnen krijgen. Dit jaar was niet voor niets het jaar waarin velen onder ons hun huis omtoverden in een ware urban jungle. We verwachten dat die trend zich nog wel even zal voortzetten en gingen daarom op zoek naar de populairste planten voor 2021.

Een voorbereid mens is er twee waard, dus het is nooit te vroeg om je voor te bereiden op de trends voor 2021. Postkaartjesbedrijf Flowercard, dat zich zoals de naam al doet vermoeden specialiseert in de verkoop van wenskaarten met bloemen erop, deelt duidelijk die mening.

Cacti

Ze gingen daarom op zoek naar de populairste planten voor 2021. Daarvoor analyseerden ze online zoekdata om erachter te komen wat op dit moment de meest gewilde kamerplanten zijn. Uit dat onderzoek bleek trouwens ook dat 2020 het jaar was van de cactus. Cacti zijn nu eenmaal makkelijk in onderhoud en zijn dus de ideale plant om mee te starten. Wat betreft de voorspellingen voor 2021 zouden dit komend jaar de populairste planten worden.

Top tien

Zaagcactus Schijfcactus Blauwvaren Koraalcactus Fluwelen Calathea Chinees lantaarnplantje Peperomia Amigo Pannenkoekenplant Sanseveria Euphorbia

