De enkele maanden geleden aangekondigde samenwerking tussen supermarktketen Carrefour en maaltijdkoerier Uber Eats is opgestart. Sinds deze week kunnen klanten in Brussel en Luik hun boodschappen laten thuisbezorgen door de maaltijdkoerier, zo meldt Carrefour vrijdag.

De samenwerking was al in juli aangekondigd. Toen was er nog sprake van een opstart in september in de twee steden. Het is de bedoeling de dienst de komende maanden naar andere steden uit te breiden.

30 minuten

Klanten – “binnen een straal van 3 à 4 km van het stadscentrum” van Brussel en Luik – kunnen kiezen uit een assortiment producten, gaande van voeding tot schoonmaak- en hygiëneproducten. De bedrijven beloven dat de boodschappen binnen 30 minuten aan huis afgeleverd worden.

Het bericht Uber levert boodschappen van Carrefour in Brussel en Luik verscheen eerst op Metro.