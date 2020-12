De Sint ligt nog maar pas terug aan zijn zwembad in Spanje of in veel huiskamers fonkelen de kerstbomen al. Al die gezelligheid kan echter ook tot onbewuste slachtoffers leiden. De bomen, kransjes en versiersels zijn namelijk niet goed voor onze huisdieren.

De Nederlandse dierenarts Rimi Koch haalde onlangs een slinger kerstversiering uit de darm van een katje. “Het was een flinke operatie”, zegt hij waarschuwend tegen EditieNL. “Ik heb de darm op vier plekken open moeten maken om het eruit te halen.” De slinger verstopte de darm van het katje. “Gelukkig waren de baasjes er snel bij want dit is levensgevaarlijk.”

Gevaar schuilt in kleine hoekjes

Niet alleen de kerstversiering vormt een risico voor huisdieren, legt de dierenarts verder uit. “De kerstkransjes die je op tafel hebt staan zijn gevaarlijk voor honden. Chocola is zo giftig dat het dodelijk kan zijn. Veel mensen denken er niet over na maar de naalden van de boom zijn ook giftig. Ook kunnen ze wondjes in de darm veroorzaken, want ze zijn heelscherp. Dat moeten ze echt niet binnenkrijgen.”

