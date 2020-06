Een kopje koffie ’s ochtends is voor velen nodig om wakker te worden en daar is op zich niets mis mee. Drink je je koffie gewoon zwart, dan heeft het drankje zelfs een positieve invloed op je gezondheid. Maar velen van ons verkiezen een dosis cafeïne met enkele lepels suiker of een flinke scheut melk en dat is helaas niet altijd even gezond.

Hoewel je dus in principe beter kan overstappen op zwart, zijn er toch een aantal dingen die je kan doen om je koffie mét toevoegingen gezonder te maken. Wij lijsten enkele makkelijke aanpassingen op zodat je je voortaan niet schuldig hoeft te voelen over je geliefde koffiemomentje.

Specerijen in plaats van siroopjes

Toegegeven, een scheutje karamel- of hazelnootsiroop in je koffie is heerlijk. Helaas bestaat siroop voornamelijk uit suiker en je raadt het al: dat is niet goed voor je lijf. Nochtans kan je makkelijk extra smaak aan je koffie geven door gebruik te maken van specerijen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een snufje kaneel of kurkuma. Smaakvol en ook nog eens verantwoord.

Koffie met iets erbij

Veel mensen krijgen last van hun maag wanneer ze een kopje koffie drinken. Dat heeft te maken met het zuurgehalte van het drankje. Vooral op een lege maag heeft het zuur een grote impact, dus je kan je tas cafeïne best combineren met een hapje eten. Een koekje kan natuurlijk, maar ook een gezonde snack behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast helpt het vaak om wat (plantaardige) melk aan je koffie toe te voegen om het zuurgehalte naar omlaag te brengen.

Deca in plaats van normale koffie

Onze slaapkwaliteit is erg belangrijk voor onze gezondheid. Kan je van een normaal kopje koffie niet slapen, dan merk je dat al snel aan je humeur en je lijf. Switchen naar deca koffie is in dat geval een goed idee. Op die manier kan je toch genieten van de smaak, maar lig je niet de hele nacht hyperactief in bed.

