Een schijnbaar ‘eenvoudige’ vraag ontplofte tot een viraal bommetje op Reddit.

Op r/AskReddit kunnen gebruikers van de website een vraag stellen. De bedoeling is dat er dan open en eerlijk geantwoord wordt.

Er werd aan de mannen op Reddit gevraagd welke zaken vrouwen misschien beter niet meer doen tijdens een vrijpartij. In geen tijd kwamen er duizenden antwoorden binnen. Ook kan de vraag, na amper één dag online te hebben gestaan, op zo’n 45.000 ‘likes’ rekenen.

Hoog tijd voor een kleine bloemlezing, denken we dan. Wie niet zo te vinden is voor onkuis taalgebruik kan maar beter stoppen met lezen. ‘t Is maar dat je ‘t weet!

“Mijn penis is geen trampoline”

“Bijna telkens wanneer een vrouw me aftrekt, voelt het alsof mijn penis eraf moet!”

“Té ver omhoog gaan om dan nadien terug met een stevige ‘plof’ op mijn penis te landen wanneer ie er niet meer in zit. Pijnlijk!”

“Tanden!” (We vermoeden dat de persoon in kwestie het hier heeft over tanden gebruiken tijdens orale seks, red.)

“Opgelet met hevig op en neer gaan tijdens de ‘reverse cowgirl’! Een penis hoort echt niet dubbel te plooien…”

“Verwachten dat een man sowieso een erectie heeft. We hebben ook soms een béétje opwarming nodig.”

“Verwacht niet dat hij weet wat jij wil zonder een beetje info of tips.”

“Mijn penis is geen trampoline. ‘t Is gemakkelijk om overenthousiast te worden, maar ik wil mijn kostbaar goedje niet kwijt…”

En dan misschien nog een belangrijke voor beide partijen:

“Doe niet alsof je het leuk vindt als dat niet zo is. Als iets niet goed aanvoelt, laat het dan weten. Seks moet leuk zijn voor beide partijen en je moet ons ego niet strelen als je het niet naar je zin hebt. Seksuele ‘chemie’ komt nooit meteen en de enige manier dat je eraan kan werken is als partners aan elkaar laten weten wat ze wel of niet leuk vinden.

Bron: Reddit

