Voor het eerst neemt het aantal mannelijke tabakgebruikers in de wereld niet langer toe en zal dat aantal zelfs dalen, een tendens die al zal langer doorzet bij de vrouwen. Dat blijkt uit een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De mannen vertegenwoordigen de grote meerderheid (82 procent) van 1,337 miljard tabakgebruikers wereldwijd.

Tegenover 2000 is het totale aantal tabakgebruikers wereldwijd gedaald met ongeveer 60 miljoen, naar 1,337 miljard in 2018, zo blijkt uit het derde wereldwijde rapport van de WHO daarover. Dat komt voornamelijk door de daling bij vrouwen. Bij de mannen was er tussen 2000 en 2018 een stijging met ongeveer 40 miljoen gebruikers van tabakproducten, tot 1,093 miljard.

Hardere houding regering

Tot op heden noteerde de Wereldgezondheidsorganisatie dus «een gelijkmatige groei van het aantal mannen dat dodelijke tabakproducten gebruikt», aldus de WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus. «Voor de eerste keer nemen we nu een daling waar in het mannelijke gebruik, te wijten aan de hardere houding van de regeringen tegenover de tabakindustrie.»

Volgens de projecties van de WHO zal het aantal mannelijke gebruikers met 2 miljoen afnemen tussen 2018 en 2020 tot 1,091 miljard gebruikers, en met 4 miljoen tussen 2020 en 2025. Globaal rekent de WHO op een daling van 10 miljoen gebruikers, zowel mannen als vrouwen, tegen 2020 vergeleken met 2018. Tegen 2025 zouden er nog eens 27 miljoen minder tabakgebruikers zijn.

Elektronische sigaretten

Het rapport van de WHO neemt sigaretten, pijpen, sigaren, waterpijpen, tabakproducten die geen rook produceren, en verwarmde tabakproducten in rekening. Het houdt geen rekening met elektronische sigaretten. De Wereldgezondheidsorganisatie volgt het gedrag van rokers en andere tabakgebruikers al twintig jaar van nabij op.