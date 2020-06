Modemeisjes en -mannen opgelet, want het Parijse modehuis Dior en de Italiaanse scooterfabrikant Vespa slaan de handen in elkaar. Ze brengen een speciale Vespa op de markt die gegarandeerd hoofden doet draaien. Ideaal om op zwoele zomeravonden te cruisen of om de omgeving te ontdekken.

Het is trouwens niet de eerste keer dat beide merken samenwerken. De bedrijven zagen allebei het levenslicht in 1946 en om dat te vieren brachten ze al in 2012 een eerste versie van de Vespa 946 in Diorstijl uit. Nu, acht jaar later, is het tijd voor een opvolger.

Prijskaartje

Wie veel belang hecht aan esthetiek is bij de Vespa 946 aan het juiste adres. De beige brommer ziet er op zich al erg stijlvol uit, maar werd bovendien uitgerust met enkele Dior-getinte extra’s. De Vesoa zelf gaat gehuld in een Diormotiefje en ook onder het zadel kan je die print terugvinden. Bovendien komt de brommer met een hele rist aan accessoires zoals een helm en weekendtas, die bedrukt zijn met hetzelfde motief. Perfect voor liefhebbers van het Franse modehuis die hun liefde voor haute couture willen doortrekken naar hun vervoersmiddel. Helaas moeten we wel nog even geduld uitoefenen vooraleer de Vespa ook effectief verkrijgbaar is. Pas in de lente van 2021 zal de scooter verkrijgbaar zijn in Diorwinkels wereldwijd. Begin maar alvast te sparen, want het prijskaartje mag er wezen. Met minder dan 10.000 euro kom je er alvast niet.

