Met een gokje op je favoriete voetbalclub ga je niet snel een miljoenenwinst in de wacht slepen, maar toch zijn er jaarlijks wel enkele gelukkigen die flinke sommen verdienen in het online casino. Het gaat veelal om winnaars van de zogenaamde online jackpots, jackpots waarbij elke speler de teller verder aan laat dikken. Dit jaar won een Zweed bijvoorbeeld nog 7,8 miljoen euro bij een online casino. Toch is hij zeker niet de recordhouder.

18 miljoen euro met Mega Fortune

Het vorige record stond op de naam van een veertigjarige Fin die om begrijpelijke redenen anoniem wilde blijven. Hij was een fervent pokerspeler, maar besloot in januari 2013 om toch eens te spelen op het spelletje Mega Fortune.

Mega Fortune is een online slotmachine met een progressieve jackpot. Telkens wanneer iemand het spelletje speelt, wordt er met andere woorden geld aan het jackpotbedrag toegevoegd. Om kans te maken op deze jackpot moeten er eerst drie bonussymbolen vallen en moet ook het bonusspel op geluk uitdraaien. Bij de Fin was dat alvast het geval.

18,9 miljoen euro met Mega Moolah

In 2018 werd het record opnieuw verbroken. Een speler won toen 18,9 miljoen euro met de online gokkast Mega Moolah. Het is een videoslot die in vrijwel elk online casino terug te vinden is en die bekendstaat om zijn torenhoge online jackpots. Kenmerkend aan Mega Moolah is dat het om een zogenaamde pooled jackpot gaat. Dat wil zeggen dat spelers van over de hele wereld, ongeacht waar ze spelen, per spelletje enkele centen bijdragen aan de jackpot. Hierdoor maakt ook iedereen evenveel kans om ‘m te winnen. Wie de jackpot won, is niet duidelijk. Wel is geweten dat hij of zij speelde bij het in Canada gelicentieerde Grand Mondial Casino.

3,3 miljoen euro met een belachelijk lage inzet

Met een winst van zo’n 2,6 miljoen pond sterling, volgens de toenmalige koers zo’n 3,3 miljoen euro, ging een Britse man in 2012 niet meteen met een van de grootste online jackpots ooit aan de haal. Wat echter wel bijzonder was, is dat hij daarvoor slechts een inzet van 25 pence (1/4de pond) nodig had. Dat maakt het tot een van de lucratiefste inzetten ooit. Ook hier werd de jackpot gewonnen met het spelletje Mega Moolah. Van de man is enkel bekend dat hij vroeg in de ochtend speelde bij Ladbrokes en afkomstig was van de Midlands, een Britse regio met zo’n 10 miljoen inwoners.

Miljoenen en zelfs miljarden via grote loterijen

Hoewel er veel te winnen valt bij dergelijke online jackpots is het een peulenschil in vergelijking met andere jackpots die eerder al vielen. Het record staat momenteel nog steeds op de jackpot van de Mega Millions-loterij, waarbij op 23 oktober 2018 zo’n 1,6 miljard Amerikaanse dollar werd weggegeven (ongeveer 1,4 miljard euro). Het moet wel gezegd worden dat er in de Verenigde Staten eerst nog even inkomstenbelasting op wordt geheven. Wie het bedrag niet in schijven wil laten betalen, moet bovendien ook genoegen nemen met een lagere uitkering. Al met al zou de gelukkige er zo’n 904 miljoen Amerikaanse dollar aan over hebben gehouden.

In België werd het hoogste bedrag ooit op 11 oktober 2016 gewonnen. Dat gebeurde via de Europese lottotrekking EuroMillions. De winnaar was een straatveger uit Schaarbeek die zo’n 168 miljoen euro op zijn bankrekening zag verschijnen. Eerder had hij zijn thuisland Kosovo moeten ontvluchten.