’Laat je poesje knippen voor ze begint te wippen.’ De slogan van de Belgische dierenrechtenorganisatie Gaia heeft in Nederland de prijs voor slechtste slogan van het jaar gewonnen.

Met bijna een kwart van de stemmen hield de leus de slogans ’O my goot’ van Dakgoot Renovatie Specialist en ’Geef elkaar tijdens het winkelen de pruimte’ van supermarktketen Lidl achter zich. Gaia gebruikt de slogan om aandacht te vragen voor sterilisatie van poezen.

Het was de negende keer dat het platform Slechte Slogans de verkiezing organiseerde. De afgelopen week kon iedereen via de site zijn stem uitbrengen op de tien genomineerde reclamekreten. In totaal brachten 5772 stemmers 9104 stemmen uit. Dat zijn er fors meer dan vorig jaar, toen 3992 mensen 7055 stemmen uitbrachten.

“Iedere paal gaat erin”

Andere kanshebbers waren ’Bedrukte Dozen, Blije Gezichten!’ van D-BOX Verpakkingen B.V., ’Liefde maakt blind, maar je neus ruikt nog steeds een wind’ van Rennie, ’Met kaas uit de Jordaan, ga je als een banaan’ van kaaswinkel De Mannen van Kaas, ’Zing Vecht Hak Bid Polijst Lach en Bewonder’ van Jan Reek natuursteen, ’The best worst of the world’ van Huls Droge Worst, ’De groenspecialist in hart en tuinieren’ van Bomenbezorgd.nl en ’Waalzinnig je weer te zien!’ van Beleef Zaltbommel.

Eerdere winnaars zijn onder meer ’Onze vis smaakt als de tongzoen van een zeemeermin’ (viszaak), ’We doen wel vrouwen maar knippen ze niet’ (barbier), ’Zit je haircut’ (kapper) en ’Iedere paal gaat erin’ (heibedrijf).

