Voor zij die nog op zoek zijn naar een geschikt kerstgeschenk voor de familie: stop de zoektocht! Je kan nu namelijk kersttruien van F.C. De Kampioenen aankopen. Je kan kiezen uit verschillende modellen die gesierd worden door beroemde uitspraken uit de reeks.

De populairste en plezantste (café)voetbalploeg van Vlaanderen heeft nu zijn eigen collectie ‘foute’ kersttruien. ‘Christmas Boma Worst’, ‘Kittecadeau, mijn gedacht’ en ‘All I Want for Christmas is een dagschotel’: deze bekende leuzen uit de serie prijken op de feestelijke sweaters.

Shoppers kunnen kiezen tussen exemplaren in marineblauw of bordeaux. De prijzen van de truien variëren: voor een kinderexemplaar betaal je 30 euro, de ‘standaardmaten’ kosten 35 euro per stuk.

Kerstspecial

Op 25 december wordt ook een bijzondere kerstspecial van ‘F.C. De Kampioenen’ uitgezonden op Eén. Het zal een ode worden aan Johny Voners, de acteur die in maart overleed en 30 jaar Xavier speelde in de populaire reeks.

Daarnaast kwam de openbare omroep ook met een Monopoly-editie van ‘F.C. De Kampioenen’ op de proppen. Alle locaties van het klassieke spelbord werden daarvoor aangepast naar plekken uit de serie.

De truien zijn te vinden op deze website.

