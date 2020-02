Wil je graag iets spannend doen met je partner en tegelijk je chakra’s en conditie op peil houden? Probeer dan eens om samen naakte yoga te doen. Deze drie posities garanderen plezier voor twee.

“Naakte yoga is een manier om door een andere lens te kijken, om jezelf en je partners lichaam als iets heilig te zien”, zegt Candice Leigh, de yogi achter ‘Naakte Yoga Therapie’ in The New York Post. Tijdens de sessies in haar praktijk ontdoen koppels zich van hun kleren, en doen ze verbindingsoefeningen zoals elkaar bewust aanraken, oogcontact, gezamenlijk ademen en yogaposities voor paren. Hoewel die sessies seksueel beladen kunnen worden – “ze roepen voor de meeste mensen een bepaald niveau van opwinding op”, aldus Leigh – is het punt om je ziel te ontbloten, niet je huid. “We gaan echt voor een staat van openheid”, zegt de yogi, die drie posities deelde om jou en je partner dichter bij elkaar te brengen.

1. De teamwork-positie

Als je ooit al een yogales hebt bijgewoond, ken je de standaard boomhouding: terwijl je op één been balanceert, buig je de knie van je andere been en duw je de zool van je voet in je dij. Je benen zien er dan uit als een ‘4’. Een boomhouding met je partner is hetzelfde – maar in plaats van alleen je evenwicht te houden, leunen jullie op de grond steunende benen tegen elkaar. Dit geeft de positie een uitdaging om je evenwicht te bewaren. Volgens yogi Candice Leigh vereist deze positie heel wat communicatie en creativiteit, om van de mogelijke hilariteit nog maar te zwijgen.

2. De “kom dicht”-positie

Deze positie wordt ook wel ‘Yab Yum’ genoemd. Partner A zit op de grond in kleermakerszit. Partner B gaat dan voorzichtig op zijn of haar schoot zitten, en slaat daarbij zijn of haar benen rond partner A’s middel. Daarna sluiten beide partners de armen rond de andere, en drukken ze hun harten tegen elkaar.

3. Gewoon een kleine aanraking

Elkaar bewust komt neer op het vragen van toestemming om je partner aan te raken terwijl je hem of haar aanraakt. Zet (of leg) je naast of tegenover je geliefde en raak je partner zachtjes aan. Intussen stel je vragen zoals “hoe wil je aangeraakt worden?” of “vind je het oké als ik hiermee doorga?”. Hiermee verhoog je je aandachtigheid en je techniek, zo zegt Leigh.

