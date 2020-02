Heb je op het laatste nippertje een valentijn weten te strikken of heb je grootse plannen met vrienden? Gelukkig hebben de beautymerken hun best gedaan voor deze romantische dag.

Janne Vandevelde

1. Nagellak

Houd je niet van pralines, maar ben je dol op de romantische valentijnsdoosjes, dan ben je bij essie aan het juiste adres. Speciaal voor Cupido’s feestdag brengt de beautyproducent een hartvormig doosje met zes nieuwe kleuren op de markt. Don’t be choco-late want deze collectie is limited edition.

essie

12,49 euro

2. Lipbalm

Er is niets ergers dan droge, gebarsten lippen op Valentijn. Om die eerste kus vlotter te laten verlopen, shop je nog snel voor je afspraakje deze schattige lipbalm. Als kers op de taart smaakt dit budgetvriendelijke exemplaar naar sensuele, rode vruchten.

Only You by ICI PARIS XL

4,95 euro

3. Body Powder

Als je dit roze poeder aanbrengt, waan je je in de backstage van een glamoureuze cabaretclub. De puff met strik dep je over je schouders, decolleté of benen voor een gezonde gloed en kersensmaak. Afhankelijk van hoe je date afloopt, dient dit poeder dus als een laatste dessertje…

Sparkling Body Powder

35 euro

