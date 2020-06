Het stedelijk landschap verandert. We beseffen stilaan dat de hoofdrol die Koning Auto lang innam, eigenlijk is weggelegd voor de zwakke weggebruiker. En dat betekent ook dat we de indeling van onze steden moeten herzien. Meer plaats voor voetgangers, ruimte voor fietsers en vooral meer groen. Dat hebben ze ook in Kopenhagen begrepen.

De Deense hoofdstad staat al langer bekend als een paradijs voor fietsers en liefhebbers van Scandinavisch design, maar er is altijd ruimte voor verbetering. De stad beschikt namelijk ook over een grote haven en besloot om die toegankelijker te maken voor haar inwoners.

Copenhagen Islands

Dat doet Kopenhagen door de aanleg van een drijvend park. Ja, dat hoor je goed. Het project Copenhagen Islands heeft als doel om verschillende artificiële eilandjes in het havengebied aan te leggen om meer kajakkers, zwemmers en duikers aan te trekken. De eilandjes zullen bedekt zijn met groen en zijn bovendien flexibel: in de zomer vormen ze kleine onafhankelijke rustplaatsen, in de winter worden ze gehergroepeerd om zo toegankelijker te zijn voor wandelaars. De architect Marschall Blecher, die instaat voor het project, opende in 2018 al het testeiland CPH-Ø1. In de loop van de komende jaren zullen daar nog zeker 11 eilandjes aan toegevoegd worden, dus wij plannen alvast een reisje richting Denemarken!

