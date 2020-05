Mondmaskers dragen, allemaal goed en wel. Maar wat als je brilt? Dan durven je glazen weleens aan te dampen en da’s behoorlijk vervelend. Wel, met deze oplossingen ga je nooit meer ‘wazig’ door het leven.

Sinds 4 mei is het verplicht om een mondmasker te dragen op het openbaar vervoer en in scholen. Op publieke plekken wordt het tevens aangeraden, dus worden we er maar beter gewend aan. Mensen die brillen weten maar al te goed hoe lastig het is als je glazen aandampen, en een mondmasker helpt daar niet bepaald bij. Integendeel. Maar geen paniek, want er bestaan heel wat trucjes om dat probleem op te lossen.

1. Bril op masker

Het eerste wat je kan proberen is je bril op het bovenste gedeelte van het mondmasker te plaatsen zodat de uitgeademde lucht geen kans krijgt om achter je glazen terecht te komen. Trek het mondmasker echter niet te hoog, want je mond moet mooi afgedekt blijven.

2. Zakdoek tussen bril en mondmasker

Als bovenstaande oplossing niet genoeg hulp biedt, kan je een horizontaal opgevouwen zakdoek tussen het mondmasker en je neus steken. Die zou normaal gezien alle uitgeademde lucht moeten absorberen en dus tegenhouden.

3. Water en zeep

Blijft je bril alsnog aandampen, dan kan water en zeep soelaas bieden. Was beide kanten van je glazen met een sopje af en laat het drogen of gebruik een doekje om het droog te maken. Je kan ook scheerschuim in plaats van zeep gebruiken. Dan heb je zelfs geen water nodig. Zeep of scheerschuim leggen immers een laagje op je glazen dat condensvorming voorkomt.

4. Anticondens

Nog steeds een wazig zicht? Wel, dan is het tijd voor de grove middelen. Er bestaan tal van anticondensproducten in spray- of gelvorm die je (online) bij een optieker kan kopen. Breng het product op je glazen aan, ga er vervolgens met een katoenen doekje over en klaar is Kees.

Het bericht Dampt je bril aan door je mondmasker? DIT kan je ertegen doen verscheen eerst op Metro.