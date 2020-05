Goed nieuws voor wie graag een borreltje drinkt maar níet houdt van enorme katers. Een nieuw drankje zou het ellendige gevoel kunnen verhelpen.

Een nachtje feesten of net iets te lang op café gaan, daar hoeven we de komende tijd niet bang voor te zijn. Maar een virtueel aperitiefje waar je je eigen voorraad wijn, speciaalbier of sterke drank soldaat maakt, kan ook voor een flinke kater zorgen de volgende dag. En ja hoor, er is weer een nieuwe remedie tegen de kater gevonden.

Elektrolyten

Een nieuw Duits onderzoek zou een oplossing hebben gevonden tegen de misselijkheid en hoofdpijn na een avondje doorzakken. Er wordt aangenomen dat katers ontstaan door een gebrek aan elektrolyten in ons lichaam. Dat is een verzameling van mineralen die de zuurtegraad in ons lichaam in balans houdt.

Proefpersonen die bepaalde oplosbare plantenextracten in combinatie met mineralen dronken, hadden minder last van de brakheid dan de groep die alleen mineralen binnenkreeg. In het wonderdrankje zit een combinatie van fruit, bladeren en wortels waardoor hoofdpijn en misselijkheid verminderen.

Plantenextracten

Moleculair fysiologen Bernard Lieb en Patrick Schmitt van de Johannes Gutenberg Universiteit in Duitsland voerden hun onderzoek onder 69 gezonde mensen tussen de 18 en 65 jaar uit. Ze kregen water met daarin een opgelost supplement met gemberwortel, acerola, vijgcactus, ginkgo biloba, wilg, magnesium, potassium, zink, natriumwaterstofcarbonaat, riboflavine, foliumzuur en thiamine. Een flinke ingrediëntenlijst. Ze kregen het drankje drie kwartier voor ze bier, witte wijn of spritzers dronken én direct nadat ze stopten.

Een tweede groep van 76 mensen, kreeg hetzelfde supplement maar dan zonder de plantenextracten. Een derde groep van 69 mensen kreeg een placebo.

Minder heftige katers

Opvallend was dat de intensiteit van de kater enorm verschilde tussen alle deelnemers. Toch werd duidelijk dat de groep die plantenextracten én mineralen hadden gehad, het minste last hadden van de kater. De hoofdpijn bleek 34% minder heftig dan bij de groep die een placebo kreeg en de misselijkheid was zelfs 42% minder heftig.

Volgens de wetenschappers komt dit door voedingsstoffen die in de planten te vinden zijn. Deze stoffen zorgen dat de impact van alcohol minder groot is. Goed nieuws, al zijn de wetenschappers er nog steeds niet achter waarom dat zo werkt. “Daar moet meer onderzoek naar gedaan worden”, schrijft het duo in het British Medical Journal Nutrition Prevention and Health.

Nog niet op de markt

Of en wanneer dit wondersupplement op de markt komt, is niet bekend. Vooralsnog is de beste remedie tegen een kater dus vooral niet (teveel) te drinken. Niet teveel is ook écht niet zoveel. Wil je een beetje verantwoordelijk drinken? Hou het dan bij 10 gram alcohol per uur. Als je meer drinkt, is de kans op een kater steeds groter. Dan ben je wel een trage drinker: bij een wijn van 12,5% zit je op 100 milliliter per uur.

