Het is ondertussen alweer mei en dat betekent dat het ook ‘International Masturbation Month’ is. Elk jaar opnieuw willen de organisatoren met het initiatief soloseks op de kaart zetten. En nu we toch met z’n allen in lockdown zitten, kan er volop geëxperimenteerd worden. Wij zetten enkele masturbatietechnieken op een rijtje waar je jouw handen niet voor nodig hebt. Huh?

Train je core

Om onszelf tijdens deze lockdown bezig te houden, zijn we allemaal met homeworkouts begonnen. Om tot een ‘coregasm’ te komen, voeg je best wat extra oefeningen toe voor je buik-, bil- en rugspieren. Volgens een studie uit 2014, dat gepubliceerd werd in Sex and Relationship Therapy, kan je jezelf een orgasme geven door je spieren te stimuleren.

Ga slapen

Jammer genoeg kan je een ‘sleepgasm’ niet zelf creëren, het gebeurt gewoon. Maar om je onderbewustzijn te helpen, kan je voor je je bed induikt naar porno kijken of al een beetje masturberen (maar zorg ervoor dat je nog geen orgasme krijgt!).

Fantaseer erop los

Blijkbaar kan je een orgasme krijgen door alleen maar al te denken aan seks of je wildste fantasieën. Dat blijkt uit een studie uit de jaren 90. Rutgers University bestudeerde 10 vrouwen die stelden dat ze een orgasme konden krijgen dankzij hun gedachten.

En verbazingwekkend genoeg dat bleek ook te kloppen. De onderzoekers konden alleen maar tot de conclusie komen dat de vrouwen daadwerkelijk een orgasme hadden gekregen. Hun bloeddruk, hartslag en pijngrens waren allemaal gestegen en ook hun pupillen waren groter. Allemaal tekenen van een climax.

Lukt het niet alleen met je gedachten? Zet dan eens wat porno op en laat je gedachten de vrije loop.

Neem een voorbeeld aan je huisdier

Oké, misschien niet helemaal, maar is het je al opgevallen hoe honden tegen alles en iedereen aanschuren als ze opgewonden zijn? Doe gewoon dat. Of het nu tegen het been van je partner is, een kussen, de rand van je zetel of nog iets anders, je kan je clitoris dus stimuleren én een orgasme krijgen door tegen iets aan te schuren.

Spring de douche in

Hier heb je natuurlijk wel een hand voor nodig, maar dat is slechts een detail. Zet je douchekop tegen je clitoris en zet het water zachtjes aan. Let op dat de temperatuur niet te hoog staat en spuit het water niet direct je vagina in. Het enige wat je daarna nog moet doen, is ontspannen.

