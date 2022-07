Daarom helpt seks om goed te kunnen slapen tijdens een hittegolf

Slaapexperte James Wilson geeft aan dat een goeie vrijbeurt kan helpen om beter te slapen tijdens een hittegolf. Geweldig nieuws dus dezer dagen, want met temperaturen tot 39 graden in sommige gebieden van ons land, is slapen best wel een uitdaging.

Het zou trouwens allemaal te maken hebben met enkele biologische processen in ons lichaam. “Sommige van die processen rond seks kunnen een negatieve impact hebben op onze slaap, vooral wanneer onze hartslag stijgt en adrenaline vrijkomt. Maar het kan ons ook helpen om emotioneel te verbinden en een orgasme leidt tot het vrijkomen van hormonen als prolactine en oxytocine, het knuffelhormoon, zeg maar”, aldus Wilson.

”Kalm”

Het is dat hormoon dat ons doet ontspannen en ons kalm maakt, meteen de perfecte criteria om goed te kunnen slapen. Om ook deftig te kunnen slapen naast een persoon, raadt Wilson aan om aparte beddenlakens te gebruiken, zodat de lichaamswarmte van de andere jouw persoonlijke ruimte niet beïnvloedt. Een koude douche nemen vlak voor het slapen wordt afgeraden.

Foto: Unsplash