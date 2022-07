“Mannen zeggen dat ik te knap ben om aseksueel te zijn, maar ik zou gelukkig zijn zonder ooit nog seks te hebben”

Dit is Amie Butler, uit Basingstoke, Hampshire, een jonge vrouw van 25 en genietend van het leven. Alleen kwam er ze er twee jaar geleden achter dat ze aseksueel is en daar houden nogal wat mannen bizarre meningen aan over, zo vertelt ze.

Toen Amie Butler 23 was besefte ze dat ze niet seksueel aangetrokken was tot anderen. In eerste instantie voelde ze zich naar eigen zeggen “vreemd, niet normaal en kapot”. Ze kon zelfs het woord ‘aseksueel’ niet uitspreken uit schaamte. Jongens zouden haar later zeggen dat ze ‘te aantrekkelijk’ was om seks niet aangenaam te vinden.

”Seks illegaal”

“Moest seks illegaal worden morgen, dan denk ik dat ik zelfs wat opgelucht zou zijn”, zo geeft ze mee aan een Britse tabloid. “Het zou me niet storen om nooit seks te hebben. Ik heb eigenlijk in jaren geen seks meer gehad. Natuurlijk denk ik soms dat ik graag eens een lief zou hebben, maar dat blijft gewoon een fantasie. Wanneer ik de kans had om seks te hebben, heb ik gewoon altijd vriendelijk bedankt. Het kwam hard binnen dat ik aseksueel ben, mentaal heb ik ermee geworsteld. Ik zou het verder willen normaliseren door mijn TikTok-kanaal waar ik vragen erover rustig beantwoord”, aldus Butler.

Foto: Instagram