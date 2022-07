Vrouw geeft toe: “Ik was razend op mijn man toen hij suggereerde dat ik lesbisch was… tot ik het zelf ook besefte” (foto’s)

Auteur Jennifer Gilmour heeft in een interview bekend dat ze razend was op haar man toen hij suggereerde dat ze lesbisch was. Tot ze doorhad dat hij gelijk had. Momenteel gebruikt de Britse een app om met vrouwen af te spreken.

Jennifer Gilmour is 34 jaar oud, heeft drie kinderen (eentje van zes, tien en twaalf) en had gezellige televisieavonden met manlief James tijdens de lockdown. Het was in die periode dat naar eigen zeggen haar ogen zijn opengegaan. “We keken eerst naar de film ‘This Is England’ en ik kon de hele dag nadien aan niets anders denken dan aan actrice Vicky McClure”, zo geeft ze toe.

Lesbisch

“Daarna keken we naar Killing Eve en daar had ik hetzelfde voor met Jodie Corner. Het was mijn echtgenoot die suggereerde dat ik misschien lesbisch zou kunnen zijn. Ik voelde me meteen aangevallen. Waarom zou een vrouw een andere vrouw seksueel niet kunnen appreciëren? Maar toen de tijd vorderde en mijn interesse in vrouwen steeds sterker werd, kon ik mijn echte gevoelens niet meer onderdrukken.”

Foto: Instagram