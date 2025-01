Als je tijdens een eerste date over DIT onderwerp praat, heb je meteen een streepje voor

Best logisch, want je stelt je meteen kwetsbaar op.

Daten: het kan best pittig zijn. Als je niet altijd weet waarover je het moet hebben tijdens een eerste date, kan je het volgende misschien eens proberen. Uit onderzoek is immers gebleken dat praten over mentale gezondheid een ‘groene vlag’ is. Driekwart van de single deelnemers van het onderzoek vinden dat dergelijke gesprekken helpen om vertrouwen en eerlijkheid op te bouwen, een sterke basis voor een relatie.

Geen perfectie

Datingexpert Hayley Quinn van Match beaamt dat diepe gesprekken en het delen van kwetsbaarheid steeds meer wordt geapprecieerd dan de gebruikelijke smalltalk. “De dagen waarop je moest doen alsof je perfect was op een date zijn echt voorbij. Singles willen iets echts en benaderen daten nu met meer openheid dan ooit”, lezen we in Daily Star.

Foto: Shutterstock