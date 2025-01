Schoonmaaktips van je oma: ramen weer stralend schoon

Soms zijn de eenvoudigste oplossingen het meest effectief. Dat geldt zeker voor schoonmaaktips die al generaties worden doorgegeven. Onze oma’s wisten precies hoe je ramen schoonmaakt zonder strepen en met minimale inspanning. Deze klassieke tips zijn niet alleen milieuvriendelijk, maar ook budgetvriendelijk. Tijd om ze in ere te herstellen en jouw ramen weer te laten stralen.

Tip 1: Azijn, een wondermiddel

Een klassieker onder de schoonmaaktips: azijn. Meng een scheut witte azijn met warm water in een emmer en je hebt een krachtig, natuurlijk schoonmaakmiddel. Gebruik een microvezeldoek om het mengsel op de ramen aan te brengen. Even laten inwerken en vervolgens afnemen met een schone doek of trekker. Het resultaat? Kristalheldere ramen zonder chemische reinigingsmiddelen. Bovendien verwijdert azijn kalkaanslag, ideaal voor badkamers met glazen oppervlakken.

Tip 2: De kracht van een oude krant

Kuisen met oude kranten lijken misschien niet meer van deze tijd, maar voor het schoonmaken van ramen zijn ze perfect. Gebruik een prop papier om de ramen droog te wrijven nadat je ze hebt schoongemaakt. De inkt zorgt voor een streeploos effect en geeft de ramen een mooie glans. Let er wel op dat je geen glanzend papier gebruikt, want dat werkt minder goed.

Tip 3: Tijd voor glycerine

Heb je last van hardnekkige vlekken op je ramen, zoals vogelpoep of hars? Oma’s geheime wapen was glycerine. Voeg een klein beetje glycerine toe aan je schoonmaakwater en wrijf de vlekken voorzichtig weg. Glycerine voorkomt dat vuil snel weer aan het raam blijft plakken. Dit trucje werkt ook goed op kozijnen en PVC-ramen. Voor wie op zoek is naar duurzame en moderne ramen, zoals die van Schüco, online vind je een mooi aanbod.

Tip 4: Poetsen op het juiste moment

Het tijdstip waarop je je aluminium ramen schoonmaakt, maakt een wereld van verschil. Kies een bewolkte dag, want zonlicht zorgt ervoor dat schoonmaakmiddel te snel opdroogt, met strepen als gevolg. Werk in een rustig tempo en vermijd te veel water, om druppels aan de randen te voorkomen.

Een vleugje nostalgie

De schoonmaaktips van oma zijn niet alleen praktisch, ze herinneren ons ook aan een tijd waarin eenvoud centraal stond. Door deze technieken te gebruiken, geef je je huis die frisse uitstraling die vroeger vanzelfsprekend leek. En met een beetje extra aandacht voor details, zoals het onderhoud van moderne ramen, zorg je ervoor dat je huis straalt, van binnen en van buiten.



Oude wijsheden gecombineerd met moderne inzichten: dat is de ideale manier om het beste uit je schoonmaakroutine te halen. Dankzij deze tips is ramen wassen geen klusje meer, maar een kans om even stil te staan bij de charme van het dagelijks leven.

Foto: Andrea Piacquadio via Pexels