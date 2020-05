Je goed voelen als je alleen bent, kan best lastig zijn. Tijdens een globale pandemie is het al helemaal een uitdaging. Toch bestaan er manieren om het alleen zijn een beetje makkelijker en draaglijker te maken.

Afstand houden en binnenblijven is geen fijne opdracht voor wie alleen woont. Maar ook als je fysiek niet alleen bent, kan de eenzaamheid weleens komen luren. Opgescheept zitten met jezelf: hoe hou je dat vol? Om de grootste uitdagingen te overkomen en te leren omgaan met deze gevoelens, zijn hier enkele tips.

1. Eenzaam gevoel? Vertel het iemand

Je kwetsbaar opstellen tegenover anderen kan moeilijk zijn, maar het kan ook veel goeds betekenen. In deze periode zijn we allemaal kwetsbaarder, dus zowel voor jou als voor de ander kan het een opluchting zijn om hierover te praten. Door met woorden te benoemen wat je voelt, kunnen jullie er voor elkaar zijn. Onze behoeften zijn lang niet zo zichtbaar als we soms denken: je zal ervan versteld staan hoe fijn mensen reageren op een duidelijke gevoelsuiting.

2. Ga bij gesprekken voor kwaliteit, niet kwantiteit

Statusupdates, Instagramstories, tweets en chatberichten staan vaak in de weg om even op een positieve manier alleen te zijn met je gedachten. Sociale media kan een grote bron van contact lijken, maar in kleine berichtjes communiceren kost veel tijd en moeite. Die tijd kan je beter besteden aan het verdiepen van andere vriendschappen. Om beter alleen te leren zijn laat je best even je Facebook of WhatsApp met rust. Denk in plaats daarvan aan enkele mensen die echt belangrijk voor je zijn. Zorg ervoor dat je hen in de komende periode geregeld belt of met hen videochat. Die gesprekken kunnen ook kort zijn en hoeven niet altijd over ernstige dingen te gaan om betekenisvol te zijn. Samen lachen is ook al heel fijn.

3. Zoek een meditatieve hobby

Meditatie kan helpen om je meer op je gemak te voelen tijdens het alleen zijn. Het is echter niet voor iedereen weggelegd. Als je geen zin hebt in het mediteren zelf kan je ook proberen een meditatieachtige activiteit te verzinnen. Dat kan iets zijn dat redelijk repetitief is, maar wel plezierig, zoals puzzelen, borduren, kalligrafie, breien, schrijven of tekenen. De bedoeling is om met je handen bezig te zijn en je geest de vrije loop te laten.

4. Maak een lijstje tegen verveling

Als je niet meer weet wat doen, kan je snel gek worden. Om te voorkomen dat je uren doelloos op je laptop of gsm gaat spenderen, kan je een lijstje maken van activiteiten die je voor later bewaart. Zo heb je steeds ideeën om op terug te vallen. Denk naast klusjes, sporten of andere actieve zaken ook aan films, podcasts, spelletjes en boeken.

5. Wees niet te kritisch voor jezelf

Als je het onprettig vindt om alleen te zijn komt dat vaak omdat je jezelf niet fantastisch vindt. Misschien ben je bang dat je eenzaamheid iets zegt over je waarde. Wie geen relatie, sterk sociaal netwerk of fijne familie heeft, kan echter nog steeds geliefd worden. Daar moet je jezelf aan blijven herinneren. Deze donkere gedachten hoef je niet buiten te sluiten, maar ook niet te sussen met de goedkeuring van anderen. Erken dat die gedachten bestaan, maar blijf er niet in hangen. Een enorm – en toch nuttig – cliché: maak een lijstje van je waarden, interesses, prioriteiten, beste eigenschappen of recente successen.

6. Blijf voor jezelf zorgen

In moeilijke tijden is het soms lastig om te onthouden dat je ook kleine dingen moet blijven doen. Douchen, eten, drinken en bewegen kunnen snel vergeten worden als je niemand hebt die je daaraan herinnert. Stel kalendermeldingen in op je gsm, zet wekkers of schrijf kattebelletjes om jezelf verantwoordelijk te houden. Zo blijf je ook deze dagelijkse taken volhouden.

7. Hou in de gaten hoeveel je drinkt

Mensen gebruiken drank en drugs vaak om relaties mee te vervangen of negatieve gevoelens te verdoven. Misschien ben je in deze periode geneigd om meer te drinken. Als dat het geval is, kan het een goed idee zijn om bij te houden hoeveel je drinkt. Probeer ook even een pauze te houden voordat je een slok neemt: zo kun je je afvragen waarom je het eigenlijk doet.

8. Ten slotte: je hoeft het niet leuk te vinden

Alleen zijn als je dat niet wil, is allesbehalve fijn. Geef jezelf toestemming om verdrietig en boos te zijn en wees niet streng voor jezelf als je het moeilijk hebt. Probeer te onthouden dat dit niet voor altijd is en dat je, zelfs als je alleen bent, niet de enige bent die hiermee te maken heeft. Dat bewijst ook onderstaand plaatje.

we are all edward hopper paintings now pic.twitter.com/gpcmSiavkD — Michael Tisserand (@m_tisserand) March 16, 2020

Nood aan een gesprek? Kinderen en jongeren kunnen terecht bij Awel (bel 102), voor volwassenen is er Tele-Onthaal (bel 106).aam

