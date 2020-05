Zoals elk jaar staat de maand mei ook nu weer in het teken van #meiplasticvrij. De bewustwordingscampagne wil mensen aanzetten om gedurende een maand hun plasticverbruik drastisch te verminderen. Dat kan op heel wat manieren: blijf weg van plastic verpakkingen in de winkel, switch wegwerpartikelen voor zero waste alternatieven in huis, neem je eigen beker mee als je koffie gaat halen…

En uiteraard hoeft het niet bij één maand te blijven. Eens je de ommekeer hebt gemaakt, is het helemaal niet zo moeilijk om die goede gewoontes ook tijdens de rest van het jaar aan te houden. Wij selecteerden alvast onze favoriete zero waste producten om je een handje te helpen in je keuzes.

rCUP koffiebeker

Een goede herbruikbare koffiebeker vinden, is geen pretje. Tenzij je kiest voor een heuse thermosvariant is de kans groot dat je beker zo lek is als een vergiet. Niets zo vervelend als thuiskomen na een lange werkdag en vervolgens beseffen dat je tas onder de koffie zit omdat die verdomde beker is gaan lekken. Na heel wat verschillende varianten te hebben geprobeerd, blijkt rCUP veruit de beste optie te zijn. Deze bekers worden gemaakt van gerecycleerde papieren koffiebekertjes, zien er leuk uit, kan je zonder zorgen bij je favoriete koffietentje gebruiken en zijn volledig lekvrij. Je hebt de keuze uit twee formaten en verschillende kleurencombinaties, dus er is voor ieder wat wils.

Ecoegg wasbal

De was doen is een klusje waar velen van ons tegen opkijken, maar helaas kom je er niet onderuit. Uiteraard speelt de energie-efficiëntie van je machine een grote rol in hoe milieuvriendelijk je wasje is – let daar dus op wanneer je een nieuwe machine aanschaft. Toch is er ook een meer toegankelijke manier om een stap in de groene richting te zetten. Al die flessen wasmiddel die je op een jaar tijd koopt zijn nu eenmaal niet erg milieuvriendelijk en kunnen makkelijk door een (bijna) zero waste alternatief vervangen worden. De Ecoegg werkt helemaal niet op basis van zeep, maar doet een beroep op minerale pellets. Die onttrekken het vuil aan je kleding en veranderen de pH-waarde van het water waardoor ze meteen ook als wasverzachter werken. Toegegeven, de hele omschrijving van het proces klinkt bedenkelijk, maar het werkt echt. In het pakket vind je een herbruikbaar plastic ‘ei’ dat je regelmatig moet vullen met de bijgeleverde pellets. Vervolgens gooi je het ei gewoon in de wastrommel en laat je het drogen tussen twee wasbeurten door. Wil je een geurtje, dan kies je voor de geparfumeerde versie, houd je het liever neutraal, dan kan dat ook.

Safety razor

Of je besluit om je lichaamshaar nu wel of niet te scheren, laten we volledig aan jou over. Maar voor zij die graag met een gladgeschoren velletje door het leven gaan, hebben we wel een tip die heel wat plastic (en geld) kan besparen. De kans is groot dat je gebruikmaakt van plastic (wegwerp)mesjes – erg moeilijk om te recycleren en eerlijk gezegd zijn ze niet bepaald een eyecatcher in je badkamer. Overweeg daarom eens een safety razor. Deze ouderwetse scheermesjes zijn vervaardigd uit staal en/of hout en maken gebruik van één mesje, dat je makkelijk vervangt en dat ook nog eens er weinig kost. Bovendien zien ze er ook nog eens prachtig uit. Aanvankelijk lijkt het wat eng en het vergt enige oefening, maar een je de techniek onder de knie hebt, is het een fluitje van een cent.

Klassiekers

En dan rest er nog een heel lijstje aan klassieke zero waste producten die onze grootouders al gebruikten, maar die door de jaren heen naar de achtergrond zijn verdrongen. Denk bijvoorbeeld aan stoffen vaatdoekjes in plaats van wegwerpdoekjes, losse thee in een filter in plaats van voorverpakte zakjes, een percolator in plaats van een apparaat met cups, een blok zeep in plaats van een vloeibare variant… De mogelijkheden zijn haast eindeloos. Probeer om tijdens #meiplasticvrij terug te keren naar de basis en de kans is groot dat je nadien niet eens meer weet hoe je het voorheen deed.

