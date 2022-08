7 regels die bepalen wat je kan dragen naar het werk tijdens de hitte: «Hoe meer bedekt, hoe beter»

Iedere zomer worstelen we allemaal met dezelfde vraag: hoe moeten we ons kleden als de temperaturen oplopen? Dat er een verschil is tussen wat we dragen op vakantie en op de werkplek is voor iedereen duidelijk. Maar waar ligt de grens? De experten van Indeed geven advies: «Let op non-verbale reacties.»

Het is zomer en dan kan al wat meer, redeneren velen. En dat is ook steeds vaker het geval omdat bedrijven hun werknemers vandaag minder in een strak keurslijf duwen dan vroeger.

Toch zijn er een aantal basisafspraken die in een professionele context eigenlijk altijd gelden. Zo zijn bijvoorbeeld teenslippers voor mannen, of te korte of te diep uitgesneden kleedjes voor de dames een no-go op de werkvloer. Wie toch twijfelt, spreekt er best eens over met de collega’s, of kijkt wat zij dragen op warme dagen. Zo kan een korte broek voor mannen in bepaalde omstandigheden best ok zijn, terwijl het op andere momenten geen goed idee is.

Arbeidsreglement

In sommige bedrijven is het eenvoudig: daar maakt de dresscode deel uit van het arbeidsreglement of zelfs de arbeidsovereenkomst. In andere bedrijven is er een duidelijke cultuur die bepaalt wat wel en wat niet kan.

Wat staat er op de planning?

En je programma van de dag is ook bepalend voor de keuze van je outfit. Wanneer je een hele dag achter je computer kan zitten, zal je andere keuzes moeten maken dan wanneer je een meeting met klanten hebt. Je vertegenwoordigt immers je bedrijf en wat je draagt straalt ook op het imago van je werkgever af.

Verlies niet uit het oog dat je steeds in een professionele context actief bent. Wie zich (te) luchtig of te zomers kleedt, kan door collega’s minder ernstig genomen worden. Iets waar je je best bewust van bent als je bijvoorbeeld een presentatie moet geven. Je uitstraling wordt immers voor een groot stuk bepaald door wat je draagt.

Wat met thuiswerk?

Een laatste aandachtspunt is het thuiswerken. Dat mag geen excuus zijn om er tijdens de werktijd onverzorgd of in strandkledij bij te lopen. Je weet immers nooit of er die dag geen onverwachte calls moeten gebeuren. Dus ook thuis achter de laptop: waak erover dat je er steeds voldoende professioneel bij loopt.

Zeven vuistregels

1. Stel je de vraag: «Kan ik met deze kleren mijn baas onder ogen komen?»

2. Een belangrijke richtlijn is te kijken wat je collega’s op warme dagen dragen.

3. Draag op warme dagen het best wijde kleren van lichte stoffen die goed ventileren en draag zo weinig mogelijk laagjes.

4. De kleren maken de man of vrouw, en dat geldt ook voor een goed verzorgd uiterlijk doet.

5. De (non-verbale) reacties van collega’s geven je dikwijls al voldoende informatie of je kledingkeuze ok is of niet.

6. Hoe meer je lichaam bedekt is, hoe professioneler je overkomt (dit geldt vooral voor schouders, benen en voeten).

7. Hoe beter je gekleed gaat, hoe sneller je carrière vooruit gaat.

Lees ook

BIZAR. Dit is de impact van de hitte op onze hersenen



Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/lifestyle/7-regels-die-bepalen-wat-je-kan-dragen-naar-het-werk-tijdens-de-hitte-hoe-meer-bedekt-hoe-beter