Is een glas citroensap ‘s ochtends echt een wondermiddel?

Sommige mensen beginnen hun dag door op een lege maag een glas citroensap te drinken, puur of verdund in water. Maar is dat echt zo gezond?

Sta ’s morgens op, pers een citroen uit en drink het sap, puur of aangelengd met water, warm of koud. Het is een bekend lifehack die wonderen zou doen voor je gezondheid. Het wordt zelfs soms aanbevolen door voedingsdeskundigen. Maar zijn er echt alleen voordelen?

Zo gezond als een citroen

Een glas citroen in de ochtend geeft je een echte oppepper. En dat is niet alleen maar schijn! Omdat citroensap rijk is aan vitamine C en antioxidanten, versterkt het je immuunsysteem. Bovendien vergemakkelijkt het drankje de darmtransit en stimuleert het de spijsvertering. Citroensap helpt zo ook diarree te bestrijden. Ten slotte stimuleert citroenzuur de afscheiding van gal in de lever en voorkomt het nierstenen. Het is echter aangeraden om een zure citroen niet puur achterover te slaan, maar te verdunnen met water.

Maar niet voor iedereen

Hoewel citroensap veel voordelen heeft, blijven mensen met zure reflux of een verzwakt spijsverteringsstelsel er beter af. Citroensap is inderdaad een zure drank en als je last krijgt van brandend maagzuur tijdens het drinken, kan je er beter mee stoppen of je arts raadplegen. Mede door zijn zuurgraad zijn ook tandartsen geen fan van citroensap. Het kan tandglazuur aantasten en tanderosie veroorzaken. Experts raden daarom aan om het met mate te drinken. Vraag bij twijfel je tandarts om advies bij je volgende bezoek.

