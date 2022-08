Model bijt van zich af: “Ja, ik word betaald om seks te hebben en dat is geweldig! Het kan me niet schelen dat mensen daar een oordeel over vellen!” (foto’s)

Ondanks dat het 2022 is, blijft er toch nog een soort van taboe heersen over pikante content en de seksindustrie. Ook pornoster Valentina Bellucci bevestigt dat, al geeft ze in één adem ook meteen aan er zich niet teveel van aan te trekken.

Bellucci is al een hele tijd actief in de seksindustrie en heeft in het verleden meerdere malen aangegeven dat ze de gedachte dat anderen haar seks zien hebben bijzonder leuk vindt. “Ik ben altijd een heel seksuele persoon geweest en vind het altijd plezierig om mensen seks te zien hebben en omgekeerd. In mijn persoonlijke leven ben ik altijd omgegaan met mensen die er een heel seksuele levensstijl op nahouden”, aldus de actrice in een recent interview.

”Eens proberen”

“Het waren die mensen die me zeiden om het ook eens te proberen, maar op dat moment voelde ik me er nog niet honderd procent klaar voor. Op een bepaald punt ben ik dan overgegaan op het maken van amateuristische filmpjes. En zo ben ik stapje per stapje terechtgekomen in de industrie waar ik vandaag in zit. Het maakt me gelukkig. Ik hou van het creatieve proces!”, zo vertelt Bellucci.

Foto: Instagram