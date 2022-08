22-jarige vrouw: “Mijn strenge religieuze achtergrond maakte seks onmogelijk, maar nu leer ik anderen hoe het moet” (foto’s)

Een 22-jarige vrouw heeft jarenlang schrik gehad van seks. Oorzaak zou naar eigen zeggen haar heel strenge religieuze opvoeding zijn. De zeldzame fobie heeft de dame enorm veel stress bezorgd voor lange tijd, maar ze wist haar demonen te overwinnen en is nu vastberaden om koppels te leren hoe het moet.

Bailey Krawczyk voelde in haar tienerjaren al aan dat ze verschilde van haar leeftijdsgenoten. Voor de Amerikaanse jonge vrouw was het onmogelijk om bijvoorbeeld tampons te gebruiken toen ze haar regels had. Dergelijke producten zorgden ervoor dat ze enorm veel pijn had. Toen ze in 2020 medisch advies vroeg kreeg ze de diagnose van ‘vaginismus’ te horen. Vijf tot zeventien procent van de vrouwelijke wereldbevolking zou hiermee te kampen hebben.

Vaginale spieren

Concreet houdt de aandoening in dat de vaginale spieren samentrekken wanneer er zich een vorm van penetratie voordoet, waardoor er hevige pijn wordt veroorzaakt tijdens seks of het gebruik van tampons. Voor Bailey was het zo klaar als een klontje. Zij is van mening dat haar strenge christelijke opvoeding er voor iets tussenzit. Dat in combinatie met mythes rond seks voor vrouwen zouden aan de basis gelegen hebben van haar vaginismus. “Vandaag ben ik gezegend met een partner die me door dik en dun steunt. Hij werkt mee en communiceert goed”, zo vertelt ze. Tegenwoordig volgt Bailey een therapie en helpt ze zelf ook koppels die met vaginismus te maken hebben.

