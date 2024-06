10 Super tips voor krullend haar

Krullen kunnen prachtig zijn, maar het verzorgen ervan kan soms een uitdaging zijn. Je krullen kunnen bij verkeerde verzorging dof en pluizig worden en dat wil je natuurlijk niet. Of je nu van nature krullend haar hebt of je krullen met veel moeite moet stylen, deze tips helpen je om gezonde, glanzende en gedefinieerde krullen te krijgen en te behouden.

1. Gebruik de juiste shampoo en conditioner

Kies voor sulfaatvrije shampoos en conditioners speciaal voor krullend haar. Sulfaten kunnen je haar uitdrogen en pluizig maken. Zoek naar hydraterende en voedende ingrediënten zoals kokosolie, sheaboter en aloë vera. Was je haar niet vaker dan 2-3 keer per week om uitdroging te voorkomen. Met een sulfaat-vrije shampoo speciaal voor krullend haar wordt ook wel een clarifying shampoo genoemd. Het is een product dat beter reinigt dan een normale conditioner, maar minder reinigende bestanddelen bevat dan een gewone shampoo. En dat geeft een veel beter resultaat!

2. Kam je haar nooit als het droog is

Droog borstelen of kammen kan je krullen beschadigen en pluizigheid veroorzaken. Kam je haar daarom alleen als het nat is. Het meest handige is om dit te doen onder de douche of in bad, met conditioner in je haren. Gebruik een wijde kam met afgeronde tanden of je vingers om voorzichtig door je haar te gaan.

3. Knijp het vocht uit je haar, wrijf niet

Wist je dat je, door je haren met een handdoek droog te wrijven, je haarcuticula kunt beschadigen en je krullen pluizig maken? Het is veel beter om in plaats daarvan voorzichtig het overtollige vocht uit je haar te knijpen met een microvezel handdoek of een oud katoenen T-shirt. Dit is veel zachter voor je krullen.

4. Breng stylingproducten aan op nat haar

Krullen hebben baat bij hydratatie, dus breng je stylingproducten aan terwijl je haar nog nat is. Dit helpt om het vocht in te sluiten en je krullen te definiëren. Experimenteer met crèmes, gels, mousses en oliën om te zien wat het beste werkt voor jouw krultype.

5. Gebruik de ‘scrunching’ techniek

Breng wat product aan in je handpalmen en ‘scrunch’ het in je haar vanaf de punten naar de wortels. Dit helpt om je krullen te definiëren en voorkomt dat het product alleen bovenop je haar blijft zitten. Herhaal dit proces totdat je tevreden bent met de definitie van je krullen.

6. Laat je haar aan de lucht drogen

Hitte kan je krullen beschadigen en uitdrogen, dus laat je haar zo vaak mogelijk aan de lucht drogen. Als je toch een föhn moet gebruiken, gebruik dan een diffuser en zet de föhn op de laagste warmte-stand. Föhn nooit je hele haar, maar ‘scrunch’ alleen je krullen tot ze voor 80% droog zijn.

7. Raak je haar niet aan tijdens het drogen

Het kan verleidelijk zijn om tijdens het drogen aan je krullen te zitten, maar probeer dit te vermijden. Door je haar aan te raken terwijl het droogt, verstoor je het natuurlijke krulpatroon en kan het pluizig worden. Laat je krullen met rust tot ze volledig droog zijn.

8. Slaap op een zijden kussensloop

Katoen kan vocht uit je haar trekken en wrijving veroorzaken, wat leidt tot pluizig en gebroken haar. Gebruik in plaats daarvan een zijden of satijnen kussensloop. Dit materiaal is veel gladder en zachter voor je krullen, waardoor ze ‘s nachts beter behouden blijven.

9. Refresh je krullen tussen wasbeurten door

Als je krullen tussen wasbeurten in wat slap of pluizig worden, kun je ze opfrissen met een krullenspray of wat water vermengd met conditioner. Spray het lichtjes over je haar en ‘scrunch’ het erin. Dit helpt om je krullen weer te reactiveren en te definiëren.

10. Ga regelmatig voor een knipbeurt

Regelmatig bijknippen voorkomt gespleten punten en breuk, wat vooral belangrijk is voor krullend haar dat gevoelig is voor beschadiging. Ga elke 6-8 weken voor een kleine knipbeurt om je krullen gezond te houden. Zoek een kapper die ervaring heeft met krullend haar en je krullen droog knipt voor het beste resultaat.

Het leuke van krullen is dat je je niks hoeft aan te trekken van de welke kapsels nu in de mode zijn, want jouw model is altijd uniek. Met deze 10 essentiële tips kun je je krullen optimaal verzorgen voor een gezonde, glanzende en gedefinieerde look. Onthoud dat ieder krultype anders is, dus experimenteer om te ontdekken wat het beste werkt voor jouw haar. Met de juiste verzorging en een beetje geduld zullen je prachtige krullen elke dag stralen!

Foto via Pexels door Ali Pazani