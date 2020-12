Een 105-jarige bewoonster van een bejaardentehuis in de Franse Alpen is deze herfst hersteld van COVID-19, zo meldt de directeur van het tehuis in Annec. Léa Lavy had deze herfst een milde vorm van de longziekte opgelopen, maar werd weer beter.

Op 10 december mocht ze 105 kaarsjes uitblazen. Ze is daarmee de oudste van het bejaardentehuis. Voor haar verjaardag werd – coronaproof – een kleine bijeenkomst met haar schoondochter georganiseerd. Van de directeur en de verzorgers ontving ze bloemen en een taart, al werd die laatste vanwege corona niet gedeeld. “Het maakte me een beetje bang”, gaf Lavy toe.

Uitbraak in tehuis

Het bejaardentehuis waar ze sinds een paar maanden woont, is zwaar getroffen door de tweede golf van COVID-19. Bij 109 van de 185 inwoners werd een coronabesmetting vastgesteld (bijna 60%) en er vielen 33 dodelijke slachtoffers te betreuren.

