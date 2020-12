Met een stijging van 8 procent tussen 6 en 12 december neemt het gemiddeld aantal coronabesmettingen in ons land steeds sneller toe. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van het corona-dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. Het aantal patiënten op intensieve zorgen daalt voor het eerst in twee maanden wel onder de 600.

Vorige week (tussen 6 en 12 december) werden er dagelijks gemiddeld 2.343 nieuwe besmettingen vastgesteld in België. Dat is een stijging van 8 procent met de week ervoor. Ook de voorlopige dagelijkse cijfers van afgelopen zaterdag en zondag (1.557 en 714) zijn flink hoger dan het weekend voordien en tevens erg hoog voor een weekenddag.

In bijna alle Vlaamse provincies – behalve Vlaams-Brabant – kleuren de besmettingscijfers nu rood. Ook in Henegouwen en Namen stijgen de besmettingscijfers opnieuw.

Let wel: er wordt ook wel meer getest, terwijl de positiviteitsratio (het aantal positieve testen op het totaal aantal testen) blijft hangen rond de 8 procent.

Lichte daling in ziekenhuisopnames

Beter nieuws is dat het aantal coronapatiënten op intensieve zorgen gisteren (15 december) met 593 patiënten onder de 600 dook. De laatste keer dat het aantal onder de 600 lag, was op 22 oktober (593). Van het aantal personen op intensieve zorgen moeten er nu 388 mensen beademend worden.

Het totaal aantal ziekenhuisopnames blijft nog dalen, al is het gestaag. Gemiddeld worden er nu dagelijks 182 patiënten opgenomen in het ziekenhuis, een daling van 6 procent. Gisteren lagen er in totaal 2.770 covidpatiënten in het ziekenhuis.

Overlijdens richting plateau

Per dag overlijden er nu gemiddeld 91 mensen per dag aan de gevolgen van corona. Dat is nog steeds een daling met 12,7 procent tegenover de week hiervoor, maar ook hier lijken we stilaan een plateau te bereiken. De voorbije dagen bleef het sterftecijfer hangen op 92 per dag. In totaal stierven nu al 18.178 mensen met Covid-19 in België.

