Dinsdag maakte het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) bekend dat het zich al op 21 december over de toelating van het Pfizer/BioNTech-vaccin zal buigen. “De eerste Europeanen zullen waarschijnlijk vóór het einde van 2020 gevaccineerd kunnen worden”, klonk het bij Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Maar start ook ons land vroeger met vaccineren?

“Goed nieuws”, reageerde premier Alexander De Croo (Open VLD) dinsdagavond op de mededeling van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) dat het zich al op 21 over de toelating van het Pfizer/BioNTech-vaccin zal buigen. Eerder lag de uiterste datum voor de beslissing op 29 december. Ons land zou normaal op 5 januari starten met vaccineren, maar volgens De Croo kan het ook vroeger bij een snellere levering.

“Wij hebben altijd gezegd dat we klaar zullen zijn eens de vaccins beschikbaar zijn”, zegt de eerste minister aan VRT NWS. “We gingen er altijd vanuit dat dat 5 januari zou zijn. Maar als de vaccins sneller beschikbaar zijn, dan zullen we klaar zijn om sneller te kunnen beginnen vaccineren.”

Van Damme: “Uitrol grote campagne blijft op 5 januari”

Vaccinoloog Pierre Van Damme, die deel uitmaakt van de taskforce die het vaccinatieprogramma voorbereidt, zei in ‘De Wereld Vandaag’ op Radio 1 voor de grote vaccinatiecampagne toch vast te willen houden aan 5 januari. “De draaiboeken zijn daar, we gaan nu niet overhaast alles gaan veranderen”, klinkt het. Maar afhankelijk van hoeveel vaccins er al geleverd worden, kan de taskforce bekijken om op sommige plekken iets vroeger te beginnen. Het gaan dan wel om “één of twee woonzorgcentra” die tussen kerst en nieuw al gevaccineerd kunnen worden.

Volgens een woordvoerder van de Nederlandse tak van Pfizer is het geen probleem om de vaccins te leveren van zodra hun vaccin wordt goedgekeurd. De Europese Commissie heeft het laatste woord over de goedkeuring, maar zal na een positief advies van het EMA waarschijnlijk zeer snel het licht op groen zetten.

“Heel mooi kerstcadeau”

Dat de beslissing met een week is vervroegd, betekent niet dat het vaccin minder veilig is, zegt Van Damme. “Alle gegevens zijn verzameld en alle vragen zijn beantwoord”, klinkt het. Ook Van Damme benadrukte dat ons land er klaar voor is. “We gaan deze week ook proefdraaien, een soort van brandoefening, in een aantal woonzorgcentra. Daaruit gaan we weer een aantal lessen trekken. Dat doen we op het goede moment, deze week, dus stel dat er binnen 10 dagen vaccins zijn, dan hebben we al kunnen proefdraaien. Ik denk dat dat heel belangrijk is.”

“Als we vroeger kunnen beginnen, geeft dat ook een sprankeltje hoop voor heel veel mensen. Vooral in de woonzorgcentra zou dat toch een heel mooi kerstcadeau zijn”, besluit Van Damme.

