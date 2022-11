Kinderbijslag: waarop heb je recht?

Heb je kinderen, dan ontvang je een maandelijks bedrag in de vorm van het Groeipakket, of de vroegere kinderbijslag. Het Groeipakket is een financiële ondersteuning die elk kind de kans geeft om zich te ontplooien en te groeien én die ouders een duwtje in de rug geeft op het vlak van opvoeding. Hoe je deze financiële steun aanvraagt, hoeveel het Groeipakket bedraagt en nog veel meer, ontdek je hieronder.

Financiële steun

Kinderen kosten handenvol geld. De overheid ondersteunt gezinnen in de opvoeding van hun kinderen in de vorm van het Groeipakket. Dat pakket bestaat uit financiële tegemoetkomingen en gezinsbijslagen.

Aanvraag

Heb je tijdens je zwangerschap het kraamgeld of het Startbedrag aangevraagd? Dan ontvang je, nadat je bevallen bent van je kindje, automatisch het Groeipakket. Je hoeft hier dus geen bijkomende aanvraag meer voor te doen. Handig!

Uitbetalers

Woon je in Vlaanderen, dan kan je kiezen uit een aantal uitbetalers om je kinderbijslag te ontvangen: Fons, Kidslife, Parentia, Infino of MyFamily. In Brussel heb je de keuze uit Famiris, Kidslife, Parentia, Infino of Brussels Family. In Wallonië kies je uit Camille, Kidslife, Parentia, Infino of Famiwal.

Toeslagen

Kinderen die specifieke ondersteuning nodig hebben worden financieel ondersteund door het Groeipakket. Afhankelijk van je loon, het aantal kinderen en je gezinssituatie wordt er bekeken op welke steun je recht hebt. Deze steun is in de vorm van toeslagen en extra premies zoals een zorgtoeslag, sociale toeslag, pleegzorgtoeslag, wezentoeslag, schoolbonus, kinderopvangtoeslag, schooltoeslag, kleutertoeslag en een leeftijdsbijslag.

Hoe berekenen

Voor de geboorte of adoptie van een kind vanaf 2019, heb je recht op een Groeipakket dat bestaat uit een Startbedrag en een Basisbedrag. Het Startbedrag (geboortepremie of kraamgeld) is voor ieder kind hetzelfde en bedraagt €1190,68. Het maandelijks basisbedrag per kind is €171,49.

De overheid wil elk kind alle kansen geven om zich te ontplooien en te groeien. Daarom is het Groeipakket op maat van elk gezin. Het bedrag dat je maandelijks ontvangt, is dus mogelijks anders dan het bedrag dat jouw beste vriendin ontvangt.

Wil je zelf je kinderbijslag berekenen? Gebruik dan de handige calculator die rekening houdt met alle toeslagen in het Groeipakket.

Indexering

Sinds 1 september 2022, werden zowel het Groeipakket (startbedrag en basisbedrag) als de meeste toeslagen geïndexeerd. De uitbetaling van september, vindt plaats in oktober. Vanaf dan zal je dus de verhoogde bedragen op je rekening ontvangen. De bedragen worden normaal gezien elk jaar verhoogd, op een vast moment.