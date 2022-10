Kies het juiste buitenkleed met deze tips

Nee, hebt misschien niet echt een buitenkleed voor onder de overkapping in de tuin nodig. Maar als je er eenmaal een hebt, zul je je afvragen waarom je zo lang hebt gewacht met het kopen ervan. Vloerkleden in onze buitenruimtes dienen hetzelfde doel als vloerkleden in onze binnenruimtes: ze definiëren gebieden, ze verwarmen de sfeer, ze voegen een vleugje kleur toe, ze verfraaien je inrichting, ze beschermen oppervlakken en ze pronken met je decoratievaardigheden. Merel in Wonderland bekend van de oosterse lampen en buiten vloerkleden biedt dan ook veel verschillende prachtige opties. Koop het beste buitenkleed met deze tips.

Kies het juiste materiaal als je op zoek bent naar een buiten vloerkleed. Als je een buitentapijt gaat kopen, zorg er dan voor dat je natuurlijke materialen zoals katoen of wol vermijdt. Ze zullen in vocht weken en zullen beschimmeld worden. In veel gevallen gaan de buitenkleden van deze stoffen zelfs rotten. Jute, bamboe en sisal zijn geschikt voor buiten, maar gaan niet zo lang mee als synthetische materialen; ze zijn ook moeilijker schoon te houden. Als je van die natuurlijke look houdt, zoek dan naar een synthetische versie ervan.

Synthetisch is hier het operatieve woord; poly-tapijten zijn gemaakt om de elementen te weerstaan, evenals druipende badpakken en natte honden. Kunststof vloerkleden zijn niet alleen duurzaam, ze zijn ook gemakkelijk schoon te maken. Milde zeep (zoals afwasmiddel) en een tuinslang zouden voldoende moeten zijn.

Afhankelijk van hoeveel je wilt uitgeven en de look die je hoopt te bereiken, kunnen buitentapijten geweven of gehaakt zijn. Gehaakte vloerkleden zijn meestal zachter dan geweven vloerkleden, maar ze zijn over het algemeen ook duurder. Een ding dat je in gedachten moet houden; Hoewel het geen goed idee is om binnentapijten buiten te gebruiken, is er geen reden waarom je buitenkleden niet binnen kunt gebruiken. Omdat ze zo duurzaam en gemakkelijk schoon te maken zijn, zijn buiten vloerkleden geweldige opties voor keukens, speelkamers en eetkamers.

Denk bij het kopen van een buiten vloerkleed na over waar je tapijten in je huis hebt; diezelfde plekken kunnen buiten worden gebruikt. Onder de eettafel, voor de bank, onder een chaise longue, buiten een deur. Als je het geluk hebt een buitenkeuken te hebben, leg dan een kleed voor de werkruimte om op te staan. Overal waar je een look wilt creëren of een buitenruimte wilt verfraaien, is de juiste plek voor een vloerkleed. Overal waar je het comfortniveau wilt verhogen en het gezelligheidsquotiënt wilt verhogen, is de juiste plek voor een vloerkleed. Overal waar je een oppervlak wilt beschermen tegen schurende stoelen en intensief gebruik, is de juiste plek voor een vloerkleed.

Met andere woorden, in je tuin zijn er veel plekken waar je een buiten vloerkleed van Merel in Wonderland kunt plaatsen. Daarom is de kans groot dat je zelfs meerdere buitentapijten aan zult schaffen. Hierbij is het dus van belang om vooral op het materiaal te letten aangezien niet alle stoffen geschikt zijn voor buitenruimtes. Natuurlijk moet je ook rekening houden met het ontwerp van de buitenkleden!