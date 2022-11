Besparen met een energiezuinige printer is niet per se een goed idee

De koude wintermaanden staan voor de deur en de energieprijzen zorgen voor slapeloze nachten. Bij de aankoop van nieuwe apparatuur schenken veel mensen aandacht aan de energiezuinigheid en het energielabel. Energie besparen is zeker een goede zaak, maar weet dat er ook andere dingen zijn om op te letten. Zo is een inkjetprinter misschien wel energiezuiniger dan een laserprinter, maar is het daarom nog niet de voordeligste keuze.

Inkjetprinter is energiezuiniger dan een laserprinter

Wat de energiezuinigheid betreft, scoort de inkjetprinter beter dan de laser printer. Dat heeft te maken met de afdruktechniek. Bij een inkjetprinter worden je prints namelijk gemaakt door het spuiten van inkt in een bepaald patroon. Dergelijke printers maken dus gebruik van cartridges met vloeibare inkt. Laserprinters werken dan weer anders en gebruiken toners met poederinkt. Het document wordt daarbij geprojecteerd op een elektrisch geladen rol (de drum) en op de verlichte delen van de drum wordt er een poeder gestrooid. Dit poeder blijft aan de verlichte delen kleven. De drum wordt op het papier gerold en het poeder blijft aan het papier hangen. Om dit te doen, maakt een laserprinter gebruik van hitte. Hierdoor verbruikt een laserprinter in principe meer energie dan een inkjetprinter.

Een laserprinter is voordeliger in gebruik

De laserprinter is het bewijs dat het niet altijd alleen om het energieverbruik draait. In veel gevallen is een laserprinter namelijk nog steeds financieel interessanter dan een inkjetprinter. Cartridges zijn namelijk relatief duur en dienen regelmatig te worden vervangen. Toners zijn per print goedkoper en gaan langer mee, doordat de inkt niet zomaar zal opdrogen.

UNIZO maakte eens de berekening en kwam uit bij een gemiddelde energiekost van 0,0075 eurocent per A4-pagina (zie pdf). Intussen zijn de energieprijzen wel flink gestegen, maar het toont aan hoe gering de invloed van het energieverbruik op de totale gebruikskost van een printer is. De energiekost bij een laserprinter ligt vaak slechts enkele honderden tot duizenden van een eurocent hoger, als er al enig verschil is. En dat terwijl de toner- of de inktprijs per A4-pagina eurocenten kan schelen. Bij het printen van illustraties kan het zelfs al om tientallen eurocenten gaan.

In plaats van naar de energiekost per afgedrukt A4-blad te kijken, kan je dus beter naar de kost per print kijken. En daarbij scoort de laserprinter stukken beter. In de praktijk is het zo dat de goedkoopste inkjetprinter wat goedkoper is dan de goedkoopste laserprinter, maar op lange termijn zal een laserprinter toch voordeliger zijn. Veel is wel afhankelijk van hoe vaak je de printer gebruikt. Zeker als je vaak print, is de laserprinter voordeliger. In sommige gevallen is een inkjetprinter alsnog een goede keuze.

Waakstand of spaarstand

Printerfabrikanten investeren sterk in energiezuinigheid. Zo hebben de laserprinters van Brother bijvoorbeeld een slaap- of waakstand gekregen. Deze stand biedt een oplossing voor de manier waarop we printers gebruiken. Printers worden doorgaans namelijk slechts gedurende een korte tijd gebruikt. Bij de waakstand laat men de toner afkoelen tot op een bepaald niveau, zodat de opwarmtijd beperkt is en het energieverbruik toch een flink stuk lager ligt.

Bij veel printers kan je ook zelf sleutelen aan de slaapstand. Je kan dan bepalen hoelang het duurt voordat de spaarstand wordt geactiveerd. De slaapstand is vooral nuttig bij printers die de hele dag door af en toe eens worden gebruikt. Als je de printer slechts een enkele keer gebruikt en nadien niet meer, is het beter om de printer volledig uit te schakelen. Dan heb je sowieso geen last van sluipverbruik.