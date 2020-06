De befaamde kat Lee zal binnenkort terug in Peru zijn. Het katje werd daar door een studente uit Stabroek niet volgens de regels meegenomen. Het lot van Lee veroorzaakte heel wat commotie. De kater kan waarschijnlijk in augustus legaal terugkeren naar ons land.

Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) wilde de kater laten inslapen, omdat hij mogelijk besmet kon zijn met hondsdolheid. De strijd tussen het FAVV en de studente Selena Ali leidde tot heel wat commotie. De zaak kwam uiteindelijk voor de rechter en die oordeelde dat een spuitje niet kon.

Nadien was er overleg tussen het voedselagentschap en de Peruviaanse ambassadeur om de terugkeer van de kat naar Peru mogelijk te maken. Dat overleg gebeurde volgens het FAVV in een goede verstandhouding en werd op een constructieve wijze afgerond: de kater kan terugkeren naar zijn vaderland Peru.

#LaatLeeleven

Haar eigenares Selena Ali deelde het goede nieuws op Facebook: “Aller liefste dierenliefhebbers we hebben gevochten voor het leven van mijn lieve schat Lee, en we hebben GEWONNEN!”, schrijft Ali. “We hoopten allen op een quarantaine in België. Het heeft niet zo mogen zijn, maar mijn doel om Lee te laten leven #laatleeleven is wel volbracht!”

Selena Ali onthulde ook de geheime schuilplaats waar Lee de voorbije weken verbleef. Het gaat om het nieuwe quarantaine centrum van Zaventem Animal care Centre, de oplossing die minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) had voorgesteld.

Reactie FAVV

“We zijn blij met de positieve afloop van deze zaak”, klinkt het bij Herman Diricks, de gedelegeerd bestuurder van het FAVV. “Toch moet iedereen hieruit de juiste les leren: hondsdolheid is één van de dodelijkste virussen ter wereld en het is absoluut noodzakelijk om deze ziekte geen kans te geven.”

De kat kan in principe in augustus terugkeren naar ons land, bevestigt Hélène Bonte van het FAVV: “De eigenaar moet dan opnieuw een aanvraag doen aan het FAVV om de kat te importeren. We hopen dan natuurlijk dat alle documenten in orde zijn en dat hij conform de wetgeving over rabiës, terug kan keren naar België.”

