Wonen is vorig jaar in de vijf Vlaamse provinciehoofdsteden (Leuven, Gent, Antwerpen, Hasselt, Brugge) een stuk duurder geworden. Voor zowel huizen als appartementen betaal je meer in vergelijking met 2018. Dat blijkt uit een meting van de Federatie van het Notariaat.

Woningen zijn de afgelopen jaar fors gestegen in de provinciehoofdsteden. De prijzen voor appartementen zijn gemiddeld met 3,5% verhoogd tegenover 2018. Die voor woonhuizen namen met 6% toe. Huizen zijn het duurst in Leuven, appartementen in Gent, zo blijkt uit de tweede barometer over de prijsevolutie van de Federatie van het Notariaat. “In de vijf Vlaamse provinciehoofdsteden blijft de vraag groot. Tegelijkertijd blijft het aanbod stabiel waardoor de prijzen blijven stijgen”, zegt notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be.

Jonge kopers

Een appartement of een huis ligt volgens de notarissen nog binnen de financiële mogelijkheden van jongere mensen. Ruim drie op de vier kopers in de grote Vlaamse steden is jonger dan 50 jaar. Gent en Antwerpen trekken de meeste jonge mensen aan. Daar is 80% van de kopers jonger dan 50 jaar. Alleen in Brugge is bijna 30% van de kopers ouder dan 50.

Wat de woonhuizen betreft, was Leuven in 2019 de duurste provinciehoofdstad. Een huis kostte er gemiddeld 370.236 euro, of bijna 100.000 euro meer dan een woonst in Hasselt. De duurste stad voor het kopen van een appartement bleef Gent. Daar betaalde een koper in 2019 gemiddeld 270.781 euro voor. Antwerpen bleef een stuk goedkoper, met gemiddeld 210.208 euro voor een flat.

