Uitbaters van online casino’s en online kansspelen mogen weer reclame maken. Dat schrijft de Franstalige zakenkrant L’Echo dinsdag en het nieuws wordt bevestigd door de Raad van State. Een arrest van 6 februari vernietigt grotendeels een koninklijk besluit (KB) van 25 oktober 2018 over reclame voor gokken.

Dat KB legde strikte reclameregels op voor online gokken. Zo mochten de organisatoren van casino’s of kansspelen (houders van een vergunning klasse A+ of B+, red.) enkel reclame maken op hun eigen website of via gepersonaliseerde boodschappen. De bedoeling was om spelers tegen zichzelf te beschermen. Maar in datzelfde KB mochten de organisatoren van online (sport)weddenschappen (klasse F1+) wel nog beperkt reclame maken op bijvoorbeeld andere websites of op televisie.

Rocoluc, een bedrijf dat zowel online als fysiek kansspelen aanbiedt, trok daarop naar de Raad van State om die discriminatie aan te vechten.

Onduidelijkheid troef

De Raad van State besloot om het artikel dat reclamebeperkingen oplegt aan online kansspelen, op te heffen. Maar volgens L’Echo blijft het onduidelijk of de uitbaters van online casino’s gaan mogen optreden als sponsor. De krant vraagt zich ook af of een regering in lopende zaken orde op zaken zal stellen met een nieuw en strenger besluit dat ook de reclame door aanbieders van sportweddenschappen aan banden legt.

Unibet

Unibet, dat zowel over een licentie klasse A+ als F1+ beschikt, zegt dat het ondanks het arrest de reclamebeperkingen van het KB zal blijven naleven. Het bedrijf toont zich ook bereid om, in dialoog met alle betrokken partijen, “op zoek te gaan naar een nieuw duurzaam kansspel(reclame)model waarbij verantwoord spel en bescherming van de consument centraal staan”. Een volledig reclameverbod gaat volgens Unibet in tegen de idee om de vraag naar kansspelen te kanaliseren naar vergunde websites, in plaats van naar het illegale gokcircuit.

Reactie Koen Geens

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) “betreurt deze afzwakking van de strenge regels rond online casino’s, omdat ze in de praktijk erg verslavend blijken te zijn”, reageert hij. Volgens de minister wordt de situatie woensdagbesproken in de kansspelcommissie om de gevolgen in de praktijk in te schatten, en wordt daarna bekeken of er aanpassingen van het KB nodig zijn. Wat de minister betreft is een verdere verstrenging van de regels een optie.

In de Kamer ligt een wetsvoorstel van de groenen op tafel dat reclame op kansspelen simpelweg verbiedt.

