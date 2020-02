Toerisme heeft in 2018 voor 7,2 miljard euro bijgedragen aan de Vlaamse economie. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Vlaamse Statistische Autoriteit, meldt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA).

Verblijfs- en dagtoeristen genereerden samen 5,4 miljard euro directe bruto toegevoegde waarde in het Vlaams gewest en 1,8 miljard euro in het Brussels gewest. Dat is respectievelijk 2,6% en 2,5% van de totale bruto toegevoegde waarde. Voor beide gewesten samen gaat het om 7,2 miljard euro of 2,6% van de totale bruto toegevoegde waarde.

Toename van 260 miljoen euro

In vergelijking met 2016 is er volgens minister Demir sprake van een toename van 260 miljoen euro die toerisme in de Vlaamse economie heeft ingebracht, ofwel bijna 4% extra over twee jaar. De bijdrage stroomt door naar verschillende economische sectoren, zoals de logiessector, het personenvervoer, de toeristisch gerelateerde kleinhandel, enzovoort. Samen waren ze goed voor 195.000 jobs in Vlaanderen en 65.000 jobs in Brussel.

Duurzaamheid

De positieve economische effecten zijn erg belangrijk voor Demir. “Maar we kijken verder dan deze cijfers en de bezoekersaantallen. De bijdrage van toerisme is véél meer dan de som van de financiële effecten. Ook de duurzaamheid van de toeristische sector en de leefbaarheid van de bewoners zijn en blijven voor mij prioriteiten”, zegt ze.

Binnenlands toerisme spant de kroon

Vorig jaar is het aantal toeristische overnachtingen gegroeid met 1,5% tot naar schatting 33,6 miljoen. Deze schatting is gebaseerd op de cijfers voor de eerste tien maanden en een inschatting voor de laatste twee maanden in 2019. Het gaat om een rijke mix aan binnen- en buitenlandse bezoekers. De binnenlandse en Nederlandse toeristen blijven het grootste aandeel uitmaken met respectievelijk 50% en 11% van alle overnachtingen.

