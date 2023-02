Hoe moet je kozijnen schilderen?

Ben je van plan om binnenkort het een en ander aan je woning te veranderen? Dan kan het een goed idee zijn om ook eens goed de kozijnen aan te pakken. Dit is vaak een onderdeel van het huis wat is verouderd, waardoor er ook weinig naar wordt omgekeken. Echter maken mooie kozijnen van DHK een groot verschil. Je zult zeker merken dat de uitstraling van je woning verbetert, als je je kozijnen gaat schilderen. Wil jij kozijnen schilderen, maar weet je niet zo goed hoe je dit aanpak? Lees snel verder.

De juiste voorbereidingen treffen

De eerste stap is het treffen van voorbereidingen. Je wilt namelijk niet direct beginnen met het verven. Er zit al een laag verf op en dit dien je er eerst met beleid af te halen. Je wilt als eerst alles goed ontvetten. Dit kan met water en een goede ontvetter. Je wilt natuurlijk dat de restjes verf er helemaal afgaan en dat doe je met een borstel en een verfkrabber. Op deze manier kun je in een rap tempo al het oude verf van je kozijnen af krijgen. Ook schuren is heel belangrijk. Zorg ervoor dat je een kwalitatief schuurblok hebt, zodat je gemakkelijk het hele kozijn kan schuren. De laatste stap voordat je kunt beginnen met schilderen, is de kozijnen afplakken. Doe dit met beleid, zodat het er niet rommelig uit komt te zien.

Aan de slag!

Ben je klaar met alle voorbereidingen? Dan kun je aan de slag gaan. Je kunt dan het beste beginnen met de grondverf aanbrengen. Dit kun je zien als een soort basis van het schilderwerk. Juist door dit aan te brengen, zul je ook gelijk merken dat er sprake is van oneffenheden op de kozijnen. Dit kun je verbloemen door alles goed te plamuren. Het is belangrijk dat je dit met soepele bewegingen doet, want je wilt niet dat het vlekkerig wordt. Ben je klaar met het plamuren? Dan kun je stapsgewijs de plamuurlaag laten uitharden. Tot slot kun je de extra grondverf aanbrengen om vervolgens weer te gaan schuren. Het is belangrijk om dit niet gehaast te doen. Dan hoef je alleen nog het buiten kozijn even goed te lakken en klaar is kees!

Vraag om hulp

Nu weet je hoe je kozijnen moet schilderen en dat het slechts een paar kleine stappen zijn. Echter is het niet voor iedereen even vanzelfsprekend om dit goed te kunnen. Het is precisiewerk en dat betekent ook dat je geduld moet hebben en over de juiste kwaliteiten moet beschikken. Daarom is het aan te raden om hulp in te schakelen, als je weinig ervaring hebt met schilderwerk. Er bestaan niet voor niet een groot aantal specialisten, te vinden bij https://dhk.nl/product-categorie/kunststof-kozijnen/ die precies weten hoe ze de perfecte kozijnen realiseren.