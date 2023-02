Je huis netjes houden met huisdieren: 5 tips

Als je huisdieren hebt, is het niet altijd even eenvoudig om je huis netjes te houden. Want de haren van je lieve viervoeter slingeren dan overal in het rond. Om nog maar te zwijgen over de vuile voetstappen op je vloer. Een kruimeldief voor dierenharen helpt al heel wat. Toch is het vaak niet voldoende om te stofzuigen. Maar geen nood, want in deze blog krijg je 5 handige tips om je huis kraaknet te krijgen én houden!

Tip 1: Borstel de vacht van je huisdier regelmatig

Borstel de vacht van je huisdier regelmatig om te vermijden dat er te veel haartje op je tapijten en zetels achterblijven. De haartjes die tijdens het borstelen toch loskomen, kun je opzuigen met een kruimeldief met steel. Zo hoef jij je niet eens te bukken!

Tip 2: Ruim ongelukjes snel op

Heeft je kat of hond een ongelukje gehad? Dan maak je dit het best zo snel mogelijk schoon om nare geurtjes te vermijden. Je kunt een plasje het makkelijkst opruimen door er een velletje keukenrol op te leggen. Wacht dan een aantal minuutjes, haal het papier weg en leg er nieuw papier op. Als het plasje helemaal opgedroogd is, dweil je de vloer het best nog eens.

Tip 3: Veeg de poten van je hond of kat af

Je vloer houd je makkelijker schoon door de poten van je hond of kat af te vegen wanneer ze net van buiten komen. Want zo wordt het vuil niet verspreid in je huis en heb je geen extra schoonmaakwerk. Veeg ze eerst af met papier en plaats de pootjes vervolgens in een bakje met water.

Tip 4: Maak de kattenbak regelmatig schoon

Heb je een kat in huis? Dan is het belangrijk dat je de kattenbak regelmatig reinigt. Als je dat niet doet, zal je kat een proper plekje zoeken om zijn behoeften te doen. Je beestje kan dan ergens op de grond plassen of erger nog: in je mooie zitbank.

Dit vermijd je eenvoudig door de kattenbak voldoende schoon te maken en de vulling dagelijks te vervangen. Als je veel plaats hebt in huis, is het een goed idee om een extra kattenbak te plaatsen.

Tip 5: Verlucht je huis voldoende

Als je huisdieren hebt is het erg belangrijk om je woning voldoende te verluchten. Aangeraden is om dagelijks 10 tot 15 minuten de ramen open te zetten. Zo zul je minder last hebben van nare geurtjes. Als het nog altijd niet zo fris ruikt bij je thuis, kun je een luchtverfrisser gebruiken.

Ook met huisdieren krijg je je huis spik en span

Huisdieren brengen vuil van buiten mee naar binnen, verliezen haartjes en durven weleens plassen op plaatsen waar ze dat niet mogen. Omdat je veel liefde krijgt van je lieve viervoeter, neem je deze dingen er maar al te graag bij. Maar het liefst geniet je uiteraard ook van een proper huis.

Gelukkig kan dit als je enkele simpele tips opvolgt. Zo is het belangrijk dat je je huis dagelijks een tiental minuten verlucht. Daarnaast is het raadzaam om de vacht van je harige vriendje voldoende te borstelen. Als je een kat hebt, is het eveneens goed om de kattenbak voldoende te reinigen. Ruim ongelukjes tevens snel op en veeg de poten af wanneer je dieren net van buiten komen.