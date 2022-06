Hoe ga je om met een gevoelige en geïrriteerde huid?

Als je te maken krijgt met een gevoelige of geïrriteerde huid, dan kun je lijdzaam blijven wachten tot de klachten verdwijnen. Soms is dat ook gewoon zo, zeker bij mensen die alleen in bepaalde seizoen te maken hebben met een gevoelige huid. Je kunt het heft echter ook zelf in handen nemen en maatregelen nemen. Een van de beste maatregelen is het gebruiken van de beste huidverzorgingsproducten. En zoek je naar een aanbieder van de beste producten, dan kom je al heel snel uit bij de producten van La Roche Posay.

De huid is helemaal uit balans

Wanneer er sprake is van een gevoelige huid, dan is de huid helemaal uit balans. Dat resulteert vervolgens in rode vlekken en uitslag en in vrijwel alle gevallen is eveneens sprake van een wat trekkerig gevoel. Dit kan zich uiten op het gezicht, maar eveneens op andere delen van het lichaam.

De huid heeft vooral een beschermende werking

Veel mensen denken bij de huid alleen aan het uiterlijk. Heb jij een mooie, frisse huid, dan ben je vaak erg tevreden. Toch heeft de huid vooral een beschermende functie. De huid is namelijk in staat om invloeden van buitenaf in de vorm van schadelijke bestanddelen, vuil, straling en micro-organismen buiten de deur te houden. Het is dan ook de huid die beslist welke stoffen en prikkels worden toegelaten. Is sprake van een zeer gevoelige huid, dan is de huid niet langer in staat om zelf deze keuze en selectie te kunnen maken. Het afweermechanisme van de huid werkt dan gewoon niet mee goed en is verstoord. Dat betekent dat de huid beduidend minder weerstand kan bieden tegen stoffen die voor irritatie kunnen zorgen.

Vaak is sprake van erfelijke belastbaarheid

Vaak is bij een gevoelige huid sprake van erfelijke belastbaarheid. Het is vaak iets wat zogenaamd in de familie zit. Daar doe je dus bijzonder weinig aan. An de andere kant kan een gevoelige huid ook op een later moment ontstaan. Omgevingsfactoren spelen dan een belangrijke rol. Zo kan een gevoelige huid ontstaan door stress, onzuivere lucht, hormonale veranderingen (bij vrouwen), het gebruik van verkeerde voeding en het gebruik van medicijnen. Ook kunnen bepaalde stoffen in make-up zorgen voor een gevoelige huid.

Herkennen van een gevoelige huid

Het herkennen van een gevoelige huid is niet zo moeilijk. Je ervaart een trekkerig gevoel, de huid voelt droog aan, er ontstaan schrale plekken en er kunnen rode vlekken en jeuk ontstaan. Heb jij met deze problemen te maken, kies dan voor de producten van La Roche Posay! Deze producten zijn dermatologisch getest en komen tot stand in samenwerking met behulp van de beste dermatologen. Je weet dan dus wat je krijgt en dat je altijd te maken hebt met de beste producten. De producten hebben amper bijwerkingen en zijn in staat om de problemen snel op te lossen. En dat is precies wat je zoekt als je te maken hebt met een gevoelige of een geïrriteerde huid.