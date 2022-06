Hoe kun je inspelen op de dalende cryptomarkt?

Na flinke stijgingen de afgelopen jaren, heeft de cryptomarkt nu een flinke daling ingezet. Iedereen was natuurlijk op de hoogte dat de cryptomarkt erg volatiel was, maar de daling lijkt zich door te zetten. Waar komt dat door en hoe kun je inspelen op deze dalende trend? We zochten het uit.

Hoe komt het?

Een van de grootste boosdoeners waarom de cryptomarkt zich in een dalende trend bevindt is een nieuwe cryptomunt genaamd TerraUSD. Dit is een zogenaamde stablecoin. De cryptomunt is zo ontwikkeld dat deze over een vaste waarde beschikt. In dit geval staat 1 TerraUSD gelijk aan 1 dollar. In theorie heeft de munt een stabiele waarde waardoor deze als tussenstop gebruikt kan worden bij het wisselen van de ene cryptomunt naar de andere. Cryptomunten zijn vaak niet inwisselbaar voor elkaar dus je moet eerst naar een tussenstation.

Speciaal algoritme

De reden dat TerraUSD een stabiele koers had komt door de wisselwerking die de munt met een andere cryptomunt had die daarvoor speciaal is ontwikkeld. In grote lijnen komt het erop neer dat het er een algoritme is dat de munt stabiel houdt door de ene munt te laten handelen in de andere munt. Het hele principe is gestaafd op het feit dat mensen in Luna willen handelen. Dat gaat een lange tijd goed, zolang er vertrouwen is. Zodra niet meer het geval gaat de koers alsnog naar beneden. Op dit moment is de TerraUSD verre van stabiel en kunnen we dus stellen dat dit principe niet werkt.

Waarom dalen de bekende cryptomunten zo hard?

Ook de Bitcoin koers gaat hard onderuit. De reden dat Bitcoin hard geraakt heeft is dat de initiatiefnemers van Terra er rekening mee hielden dat hun stablecoin zijn waarde misschien niet kon behouden in een tijd van crisis. Het bedrijf heeft daarom een flinke reserve Bitcoin opgebouwd. Door Bitcoin te verkopen en daarmee TerraUSD terug te kunnen kopen om zo de terra op 1 dollar te houden. Het gevolg is dat er grote hoeveelheden Bitcoin verkocht zijn zodat er veel aanbod op de markt wordt gebracht. Hierdoor daalt de Bitcoinprijs.

Verhogen van de rente

Een andere reden van het dalen van de koersen op de crytomarkt is dat beleggen minder interessant wordt. Centrale banken verhogen de rente om de inflatie te drukken. Dat betekent dat het lenen van geld duurder wordt en minder risicovolle beleggingen zoals obligaties worden interessanter. Ook sparen wordt weer interessanter.

Coinbase

Het gaat niet goed met Coinbase. De grootste cryptobeurs verloor meer dan 85% van zijn beurswaarde. De omzet van Coinbase is in elkaar gezakt omdat er veel minder mensen zijn die handelen in via het platform. Al deze factoren zorgen ervoor dat de koersen van alle cryptomunten hard naar beneden gaan.

Speculeren op daling

Toch is het nog steeds mogelijk om geld te verdienen terwijl de koersen op de cryptomarkt dalen. Dit kun je doen door bijvoorbeeld te speculeren op een algehele daling van de Bitcoin koers of bijvoorbeeld de Ripple koers. Dit kunt je doen door te shorten. Als je short levert een daling je een positief resultaat op. Dat is natuurlijk erg interessant als je je bedenkt dat de Bitcoin koers soms wel met 10% kan dalen in een dag.

Zie het als een koopmoment

Als cryptomunten dalen kun je dat ook zien als een goed koopmoment. Stappen er genoeg mensen in dan gaat de koers weer omhoog. Door de opwaartse beweging stappen er weer steeds meer kopers in en voor je het weet zit de cryptomunt weer op het oude koersniveau. Doe onderzoek naar interessante altcoins en bekijk welke het waard zijn om in te investeren. Als altcoins in dollarwaarde heel hard zijn gedaald, maar die in BTC waarde een stuk minder zijn gedaald kan dit kansen opleveren. Stijgt Bitcoin weer, dan stijgen deze coins mee.

NFT’s

Met NFT’s kun je op verschillende manieren geld verdienen. Je kunt NFT’s kopen, waardoor je deze in bezit krijgt en ze hierdoor geld opleveren. Je kunt zo een passief inkomen opbouwen. Ook NFT staking is een mogelijkheid om geld te verdienen. Het staken van je NFT’s betekent dat je het koppelt aan een platform of protocol. In ruil hiervoor ontvang je staking rewards en kun je geld verdienen terwijl je eigenaar blijft van de NFT.