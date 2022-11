Het nieuwe capaciteitstarief: een vloek of een zegen voor de elektrische rijder?

Vanaf 1 januari 2023 ziet de elektriciteitsfactuur er opnieuw een beetje anders uit. Zo verschijnt het capaciteitstarief ten tonele. In de praktijk zal er voor het gemiddelde gezin weinig veranderen en zullen veel mensen de wijziging nauwelijks merken in hun portemonnee. Voor bestuurders van elektrische wagens kan dat anders zijn, zowel in de positieve als in de negatieve zin. Vooral slimme tools en een gedragswijziging kunnen hoge pieken en dus een oplopend capaciteitstarief voorkomen. Ook de V2G-technologie die onder meer is aangekondigd voor de auto’s van ŠKODA kan verbruikspieken helpen te voorkomen.

Het nieuwe capaciteitstarief uitgelegd

Volgens de oude berekeningswijze betaal je je elektriciteit op basis van hoeveel kWh je verbruikt, eventueel met dag- en nachttarieven. Je energieleverancier stort vervolgens een deel van dat bedrag door aan Fluvius, de distributienetbeheerder. De bijdrage voor Fluvius wordt vanaf 2023 op een andere manier berekend en ingehouden, namelijk op basis van het gemiddelde van de maandelijkse verbruikspiek. Dit kan natuurlijk enkel voor wie een digitale meter heeft. Bij analoge meters wordt gewerkt met een theoretisch tarief op basis van een piek van 2,5 kW.

Doordat de netkosten niet langer in de prijs per kWh worden verrekend, zal deze energiekost in principe dalen. Tegelijkertijd wordt het capaciteitstarief aan de energiefactuur toegevoegd. In de praktijk zal het capaciteitstarief mensen die hun energieverbruik over de dag spreiden belonen en mensen die hun energieverbruik in pieken opnemen bestraffen. Er zijn dus verliezers en winnaars.

Slimme wallbox en load balancing

Voor wie een elektrische auto heeft, is er alvast een groot voordeel: de prijs per kWh zal dalen. Maar het is wel belangrijk dat mensen met een elektrische auto voorkomen dat ze hoge pieken veroorzaken. Daarom promoten experts de meest verfijnde laadpalen, de intelligente laadinstallaties die rekening houden met het resterende verbruik in de woning en die het laadvermogen daarop afstemmen (load balancing). De andere huishoudtoestellen krijgen dan prioriteit. Door geleidelijk te laden en pieken te voorkomen, valt de energiefactuur niet hoger uit.

V2G-technologie in de EV’s van ŠKODA

Bovendien is er nog een andere manier waarop de elektrische auto een hoog capaciteitstarief kan voorkomen: de elektrische auto kan als een thuisbatterij worden ingezet en bijspringen wanneer het huishoudelijke piekverbruik toeneemt. Daarvoor dienen auto’s over de zogeheten V2G-technologie (vehicle to grid) te beschikken. Momenteel zijn het aantal auto’s met deze technologie nog beperkt, maar er worden wel grote stappen gezet. Men kondigde bijvoorbeeld eerder al aan dat de elektrische voertuigen van ŠKODA de V2G-technologie zullen ondersteunen.

Verbazingwekkend is dat niet. ŠKODA benadrukt al langer dat elektrische auto’s de toekomst zijn. De verschillende modellen overtuigen op het gebied van betaalbaarheid, design en milieuvriendelijkheid. De ENYAQ iV (een elektrische SUV met vijf zitplaatsen) en de ENYAQ COUPÉ iV (een elektrische coupé met een rijbereik van ruim 559 km) kunnen niet voor niets op veel enthousiasme rekenen.

Vaker laden, zonnepanelen en thuisbatterijen

Verder raadt men aan om de accu dagelijks bij te laden. Door telkens slechts kleine hoeveelheden bij te laden, zonder dat een hoge laadsnelheid nodig is, kunnen pieken worden voorkomen. Tegelijkertijd zijn zonnepanelen in combinatie met verbruik wanneer de zon schijnt interessant, maar dat is over het algemeen ook het moment waarop veel mensen met de auto op stap zijn. Een thuisbatterij kan een oplossing bieden, maar de investering is niet altijd even rendabel. Bovendien verdwijnt binnenkort de Vlaamse premie voor de thuisbatterij. Dat maakt een elektrische auto met V2G-technologie extra interessant.