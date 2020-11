Elektrische auto’s worden ieder jaar meer verkocht. Elektrisch rijden wordt ook steeds interessanter voor consumenten. Waar het een aantal jaar nog bijna geen voordelen had, is dat nu wel anders. Autofabrikanten maken steeds efficiëntere auto’s met een betere actieradius. Ook de overheid stimuleert elektrisch rijden.

Heb je een elektrische auto, dan zul je deze geregeld op moeten laden. Helaas is publiek laden op veel vlakken niet echt interessant. Wij spraken voor dit artikel met Groenopladen en zij adviseren om te kiezen voor een laadpaal thuis. Dit heeft namelijk erg veel voordelen. In dit artikel gaan we in op die voordelen!

Nooit meer in de rij staan

In tegenstelling tot tanken, duurt het opladen van een elektrische auto wel lang. Afhankelijk van je auto en de laadpaal kan dit variëren van 2 uur tot ruim 7 uur. Dit betekent dus ook automatisch dat de wachttijden bij publieke laadpalen enorm kunnen oplopen. Bovendien is laadpalen netwerk van België verre van dekkend. Waardoor er dus een grote kans is dat je misgrijpt, en dat wil je niet.

Weet wat je betaald

Een groot probleem van publieke laadpalen is dat er veel onduidelijkheid is betreft de tarieven. Zo wordt het tarief bepaald door verschillende factoren en kan het tarief, afhankelijk van je laadpas, behoorlijk verschillen. Het resultaat is dat je vaak een stuk meer betaald bij een publieke laadpaal. Kies je voor een laadpaal thuis, dan betaal je gewoon de kWh prijs die je gewend bent om thuis te betalen. Hoewel een laadpaal in het begin een investering is, zul je deze kosten snel terugverdienen.

Opladen wanneer jij dat wil

Een ander voordeel van een laadpaal thuis is de keuze wanneer jij je auto wilt opladen. Dit is een groot voordeel aangezien een elektrische auto een behoorlijke periode moet opladen. Bij een laadpaal thuis kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om je auto ’s nachts op te laden. Dit is een moment dat jij de auto toch niet nodig hebt. Bovendien kun je daardoor ’s ochtends als je gaat werken met een volle accu wegrijden.

Bied jouw laadpaal aan en verdien er geld mee

Je kunt zelfs geld verdienen met een eigen laadpaal door deze openbaar aan te bieden. Hierbij is het mogelijk om zelf een tarief in te stellen. Let wel op, als je dit doet mogen andere hem ook gebruiken en is er een kans dat je zelf misgrijpt. Bovendien moet je dit wel afstemmen met je gemeente.