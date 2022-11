3 tips voor als je in een gespannen relatie zit

Zit jij in een gespannen relatie? De tips hieronder kunnen je helpen om relatieproblemen veroorzaakt door stress te verminderen. Wanneer beide partijen snel aan de situatie willen werken, komen jullie sneller bij elkaar. Klik hier of lees de blog voor meer tips over gespannen relaties.

Communicatie is het belangrijkste

Een van de allerbelangrijkste tips voor een goede relatie is om vooral goed met elkaar te blijven communiceren. Wanneer je veel stress ervaart, kan het zo zijn dat je in je schulp kruipt en niet meer praat over de dingen die je dwarszitten. Soms is het voor de partner ook moeilijk om goed te communiceren omdat de andere partner dichtklapt of snel boos wordt als hij of zij iets zegt. Communicatie is een aspect dat absoluut niet mag ontbreken binnen een relatie. Voor de persoon die last heeft van stress is het belangrijk om dit te benoemen en te vertellen hoe de andere partner kan helpen. De andere partner doet er goed aan om aan te geven hoe hij of zij zich voelt en hoe hij de situatie ervaart.

Zorg voor open communicatie

Door op een open manier met elkaar te communiceren verklein je de kans op onbegrip en miscommunicaties. Misverstanden worden voorkomen en open communicatie zorgt ervoor dat jullie dicht bij elkaar blijven of komen.

Zorg ervoor dat je partner kan begrijpen waar je mee zit

Het is misschien best lastig om te praten over de factoren die stress veroorzaken. Dit kan bijvoorbeeld komen door stress op de werkvloer, stress door financiële problemen of iets anders. Het is desondanks erg belangrijk om te praten over de oorzaak van de stress, want alleen op deze manier kunnen beide partijen ermee omgaan. Het is moeilijk voor iedereen, dus doe je best er met zijn tweeën uit te komen!

Blijf regelmatig dates plannen

Het lijkt in eerste instantie het laatste waar je momenteel zin in hebt, maar het is goed voor de relatie om nog steeds leuke dingen te blijven doen. Hierdoor ben je even uit de alledaagse stress, ben je even samen en kun je je focussen op iets leuks. Hierdoor kun je dichter tot elkaar komen. Voor een goede relatie is het belangrijk om samen plezier te hebben, dus maak hier tijd voor. Op deze manier kun je de stress ook verminderen. Lukt het niet of heb je hulp nodig? Schakel dan Mediation Utrecht in.

Accepteer dat je gestreste partner even niet zichzelf is

Stress kan een persoon veranderen en dat is erg moeilijk voor een partner. Probeer je partner desondanks te accepteren voor hoe hij is en steun hem of haar. Juist in stressvolle situaties heeft je partner je nodig, ook al voelt het misschien alsof je wordt weggeduwd. Blijf dingen vragen, zoek lichaamscontact op door te knuffelen, wees er voor de partner en vertel hem of haar dat het goed komt. Het is lastig om je partner zo gestrest te zien, maar het enige wat je op dat moment kunt doen is er voor hem of haar zijn en acceptabel te zijn.