De vijf gekste weddenschappen uit de geschiedenis

Weddenschappen zijn erg populair en zorgen altijd voor spanning en plezier! Al sinds het bestaan van sport wedden toeschouwers op de uitkomst van een toernooi of op individuele sporters. Het is niet voor niets dat bookmakers zo succesvol zijn met hun aanbiedingen voor live wedden, want weddenschappen zorgen voor veel vermaak en met een beetje geluk wordt er winst geboekt zodra de juiste tip wordt gegeven.

Aangezien wedden altijd al bekend en populair is geweest, zijn er natuurlijk ook veel gekke verhalen over. Sommige van de meest merkwaardige weddenschappen zijn grappig, maar helaas zijn er ook weddenschappen met een fatale afloop. Hier presenteren we de vijf gekste weddenschappen in de geschiedenis. Maar kopieer ze alsjeblieft niet!

Haar borsten laten implanteren vanwege een weddenschap

Een gepassioneerde gokker die beroepsmatig blackjack en backgammon speelt, gaat al jaren door het leven met een C-cupmaat. De reden hiervoor is een weddenschap die hij met zijn vriend is aangegaan tijdens een bezoek aan een restaurant: In 1997 was er een vriendin van hem aanwezig die pronkte met haar buste. De Canadese gokker bedacht toen dat hij met zulke dingen ook veel aandacht kon trekken.

Prompt werd wat gezegd werd omgezet in een weddenschap die 100.000 dollar zou opbrengen als de Canadees borsten zou laten implanteren en deze een jaar lang zou dragen. Hij overtuigde snel een plastisch chirurg die de Canadees kende door backgammon met hem te spelen en 10.000 dollar te winnen. Dus kreeg hij de operatie gratis en toen hij na de verdoving eindelijk wakker werd, had hij twee implantaten onder zijn huid.

Na een jaar kreeg hij de 100.000 dollar. Omdat hij van zijn vriend 10.000 dollar krijgt voor elk extra jaar dat hij de implantaten laat zitten, draagt hij de borsten tot op de dag van vandaag.

De Kannibaal van Ajax

Tijdens het WK 2014 bood een bookmaker een zeer ongebruikelijke weddenschap aan. Aangezien de profspeler Luis Suarez al bekend stond om het bijten uit woede, konden er weddenschappen worden afgesloten of hij tijdens een wedstrijd opnieuw zou bijten. De Noor Thomas Syversen nam het gokaanbod aan met een uitstekende kans van 1:175. Hij betaalde 32 Noorse kronen voor zijn inzet, wat overeenkomt met 3,85 euro.

Bij Ajax Amsterdam kreeg de Uruguayaan Luis Suarez een schorsing van zeven wedstrijden omdat hij in november 2010 een speler van de tegenstander in de schouder had gebeten. Toen al werd hij door de media de “kannibaal van Ajax” genoemd. Tweeënhalf jaar later gebeurde het opnieuw. Nadat Luis weer gebeten had, moest hij tien wedstrijden uitzitten.

Nu de afloop van de weddenschap. Natuurlijk knapte Suarez weer, maar de scheidsrechter gaf deze keer geen penalty. De Noorse Syversen merkte de bijtende aanval dan ook niet eens op en kwam er pas na de wedstrijd achter. Uiteindelijk won hij 5.600 kronen, het equivalent van 675 euro.

Dodelijke eetwedstrijd

Eten voor een weddenschap is in sommige landen bijzonder populair. Wie het meeste en het snelste kan binnenhalen, wint vaak grote sommen geld in dergelijke toernooien. In dit geval ging het echter slechts om een kleine weddenschap tussen vrienden, die niettemin wereldwijd bekend werd door de tragische afloop. Subhash Yadav in India wedde met zijn vriend dat hij 50 hele eieren kon eten.

Er werd een inzet van 2.000 roepies afgesproken, wat overeenkomt met een waarde van 25 euro. Helaas moest de 42-jarige het met zijn leven bekopen toen hij de eieren at. Na het 42e ei zakte hij bewusteloos in elkaar. Hoewel Yadav onmiddellijk naar het ziekenhuis werd gebracht, kon hij niet worden gered en stierf hij enkele uren later.

Waarschijnlijk het meest ongelooflijke seizoen zelfs voor gokkers

In het voetbalseizoen 2015/2016 waren de kansen 5.000:1 tegen Leicester City Football Club. Aangezien de ploeg het vorige seizoen al ternauwernood degradatie had vermeden, geloofde bijna niemand dat ze zouden winnen. Uiteindelijk slaagde Leicester City erin zich naar de titel te vechten, en wel met een marge van tien punten.

In het seizoen 2015/2016 heeft het voetbalteam slechts drie nederlagen geleden. Daarom kwam Leicester op een bijzondere positie in het voetbal. Bijzonder merkwaardig was ook het gedrag van sommige aanbieders van sportweddenschappen die in de loop van het seizoen weddenschappen wilden terugkopen.

Fysieke weddenschap

De Franse meteoroloog Doris Tillier verklaarde dat Frankrijk zich zeker niet zou kwalificeren tijdens het WK 2014 in Brazilië. Ze riskeerde echter een hoge inzet, omdat ze het weerbericht op TV naakt zou presenteren als het team wel zou winnen. Aangezien veel stond voor de theorie van de tv-meteorologe, was bijna iedereen er zeker van dat ze niet naakt hoefde te gaan.

Maar toen gebeurde wat moest gebeuren. Het Franse nationale voetbalteam heeft zich gekwalificeerd. Zelfs tijdens de wedstrijd besefte de weervrouw dat het schot terug zou slaan. Ze tweette dat ze nerveus begon te worden. Mamadou Sakho zorgde uiteindelijk voor kwalificatie met het tweede doelpunt.

Op een woensdag was het zover en moest de meteoroloog “á poil” gastvrouw zijn, wat naakt betekent. De Franse uitdrukking kan echter ook verwijzen naar “in de plaats Poil”. Het dorp ligt in Bretagne en heeft ongeveer 150 inwoners. Daar stond de weerfee uiteindelijk en zorgde voor veel gelach. Sindsdien is ze waarschijnlijk de beroemdste tv-meteoroloog geworden.

De beroemdste gokker aller tijden

De professionele golfer Phil Mickelson werd beroemd door zijn gokuitdagingen, die hem niet alleen positieve krantenkoppen opleverden, maar ook negatieve. Een man die hem uitdaagde door te zeggen dat hij niet met zijn schouder tegen een grote boom kon leunen en dan een golfbal over de boom kon laten vallen, verloor maar liefst 1.200 dollar. Terwijl de bal nog in de lucht was, pakte Mickelson het geld.

Hij zou tips hebben geplaatst bij een maffia aanbieder van sportweddenschappen. Hij verloor daarbij in totaal 500.000 dollar. Tijdens het proces werd de golfer niet beschuldigd van enig vergrijp. Men gaf uiteindelijk toe dat Phil in 2007 een weddenschap aanging die een half miljoen dollar opleverde. Uittreksels bewezen dat er geen uitbetalingen werden gedaan omdat het geld ontbrak.

Deze en vele andere gokverhalen van de golflegende zijn tot nu toe bekend. Hij speelt momenteel in Las Vegas. De inzet was het privé fortuin van Phil en zijn tegenstander Tiger Woods. Mickelson verloor de eerste wedstrijd, maar nam toch de 9 miljoen dollar aan prijzengeld mee naar huis.