Zwangere Nasrien Cnops laat prachtige afdruk maken van haar lichaam: “Zo mooi!” (foto’s)

Op Instagram pakt radiostem Nasrien Cnops uit met enkele straffe beelden.

De hoogzwangere dame besliste namelijk om een afdruk te laten maken van haar lichaam. “Ik kan zo opkijken naar mensen die met hun handen prachtige dingen kunnen creëren. Toen ik zwanger was van Aren (hun eerste kindje, red.) hebben Gunther en ik zelf een gipsafdruk proberen maken van mijn buik. Maar -wat een verrassing- die is grandioos mislukt”, opent ze bij onderstaand album.

“Omdat dit mijn laatste zwangerschap is, wou ik echt wel een herinnering aan deze periode (ook al is die niet altijd zo goed meegevallen). Omdat ik zo onder de indruk ben van hoe het er nu al uitziet (en het is nog niet eens af), wil ik dit toch even met jullie delen”, gaat ze verder. Haar volgers zijn duidelijk ook al enorm onder de indruk. Dat blijkt uit de vele positieve reacties die Nasrien Cnops krijgt op de beelden.

“Zo mooi!”

In geen tijd stromen de lovende commentaren nu binnen. “Zo mooi”, klinkt het. “Mooie afdruk van een mooie vrouw”, gaat het verder. “Prachtige foto’s”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen, denken we dan. En druk op het pijltje naar rechts om meer beelden te zien.